Bugün olmazları oldurtacak günleri başlatıyor gök kubbe!

Her yirmi yılda birbirlerinin yanından geçen ama hiçbir zaman aynı burçta bu kadar keskin kavuşmayan öğreten gezegen Satürn ile yer altı gezegeni Plüton'un hikayesinin günü bugün.

Yer yüzünde ise kabuk değiştirme günü de diyebiliriz. Yaşadığımız gezegenin dışında büyük gezegen olayları olurken atmosferimizi etkilememesi, frekansların değişmemesi söz konusu değil.

Bu iki gezegen daha önce el ele Oğlak burcunda 502 yıl önce kavuşmuş.

Bu kavuşum çok büyük bir manyetik açılımı tetiklerken, bilim adamlarının da daha önce fark etmedikleri şeyleri fark edebileceklerini işaret ediyor.

Toprak burcundaki gezegen kavuşumları toprağın dünyanın önemli noktalarında hareket etmesinin tesadüf olmayacağını da gösterecek. Zaten bugünlerde yaşanacak şeyler tevafuka hizmet eder. Yani bir sebebe...

Semada büyük buluşma gerçekleşirken kâinat, insanlık her zaman olduğundan daha çok gerçeklerle yüz yüze kalabilir.

Uyanışı başlangıç gibi düşünebilirsiniz.

Daha önce yapılmayan şeylerin yapılmaya başlanması olarak da yorumlanabilir. Kainat sert bir sıçrayış yaşarken akışta kalıp zihnini uyanık tutanlar ise kazanan tarafta olacak. Sanırım dünyanın yeni bir sürece girdiğini ve yeni kartların dağıtılmadan önce dünya sokaklarının daha da karışacağını siz de fark etmişsinizdir.

Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, İran, Mısır, İtalya ve Hollanda bu devasa kavuşumu hissetmeye çoktan başladı gibi görünüyor. Gezegenler semada safları sıklaştırdığında sınırların, kuralların, yapıların daha çok sınav verebileceğini işaret ediyor.

Durduğunuz yerden şöyle bir hayata bakın; değişime girmemiş herkesin daha da geride kalacağını fark edeceksiniz. Uyanışın sıradan, öylesine seçimlerle gerçekleştiğini sanan kurumlar, liderler ise yanıldıklarını fark etmeye başlayabilirler.

Kolektif bilincin uyandığını ise artık hepimiz anlamaya başlayacağız gibi görünüyor.

Gezegenler öyle bir dizilim ile yer yüzünü selamlıyorlar ki ortaya çıkan enerji hayatları bambaşka yönlere doğru savuracak gibi görünüyor.

Bu kavuşum, öfkeyi ve sabırsızlığı da artırabilir.



ASTRO GÜNDEM

Satürn-Plüton kavuşumu, siyasi liderleri hedef alırken Rusya-Suriye- ABD üçlemi bugünden itibaren daha çok konuşulmaya başlanacak. Diğer taraftan Merkür- Plüton kavuşumu; gökyüzündeki Oğlak dizilimini işaret ederken, ülkemiz sınırlarını ve siyasi gündemine vurgu yapabilir.