Burçlar ve ilişkiler arasındaki Venüs'ü tanımaya ne dersiniz? Venüs, aşkın, duygularımızın, hatta kimi sevdiğimizin gezegenidir. Örneğin bir görüşte başlayan, o konuştukça gönlünüzü fetheden, 'Nasıl bir anda bu kadar etkilendim?' diye yorumladığınız duygularınızdan tutun da zevkinizden, tarzınızdan, aşkı nasıl yansıtacağınızdan bile Venüs sorumludur.



ÖNCÜ BURÇLARDA VENÜS:

KOÇ

Sevmeye ve sevilmeye aşıktır.

Aşırı ilgiden rahatız olmaz, hep daha fazlasını bekler ve ister.

YENGEÇ

İlişkide huzuru arar.

İlişkiye başlamadan önce ve sonra her türlü ayrıntıyı düşünür ve analiz eder.

TERAZI

Karşısındakinin olumlu yönlerine önem verir.

Tekdüzelikten hoşlanmaz.

OĞLAK

Yumuşak ve duygusal tarafını gizlemeye çalışır.

Ani sinirlenmeler yaşar.



DEĞİŞKEN BURÇLARDA:

İKIZLER

Kıskanılmaktan ve kısıtlanmaktan hoşlanmaz.

İlişkide olduğu gibi davranmak ister ve karşısındaki kişiden de bunu bekler.

BAŞAK

Mantık her zaman kalpten önce gelir ve beklentilerini bu yönde değerlendirir.

Kendisine anlayışsız yaklaşılmasından hoşlanmaz.

YAY

Dürüstlüğe önem verir ve ilişkiden beklentilerini baştan söyler.

Desteklenmekten hoşlanır.

BALIK

Duyguları, mantığından önce gelir.

Hatalar karşısında samimi bir özür, affetmesini sağlar.



SABİT BURÇLARDA:

BOĞA

Duygusallığı zaman zaman mantığının önüne geçebilir.

Sık sık mükemmel olduğunun hatırlatılmasından hoşlanır.

ASLAN

İlişkide sorumluluğa çok önem verir.

Gururu her şeyden önce gelir. Bu noktada onun için vazgeçilmez olan hiçbir şey yoktur.

AKREP

İlişki içinde benzer zevklere sahip olmak çok önemlidir.

Olumlu olmaktan hoşlanır.

KOVA

Enerjisi çok yüksektir.

Aile hayatına önem verir.



ASTRO GÜNDEM

Satürn-Plüton kavuşumu devam ediyor. 2020, şifreleri çözmeye başlıyor. Fransa'nın gündemi ülkemiz olabilir. Dünyadaki birçok boğaz konuşulmaya başlanacak. Eş zamanlı ise Ay-Jüpiter 120'liği, popüler kültürde yeni bir akım çıkarabilir.