Merkür'ü anlatırken gökyüzünün en asi gezegeni olduğundan bahsediyor ve sık sık iletişimi ve zekayı yönettiğini de belirtiyorum. Bugün itibariyle Kova burcuna geçen bu iletişim ve zekâ gezegeni dış dünya ile bağlantımızdır.
Natal haritamızda hangi burçta konumlanıyorsa iletişimimizi o burcun özellikleriyle yansıtıyoruz.
Hadi gelin beraber burç burç yansımanıza bakalım. Eğer ilgilendiğiniz kişilerin burcunu da biliyorsanız, onun Merkür burcunun özelliklerini de okumanızı tavsiye ederim.
Öncü burçlarda Merkür:
KOÇ
Hızlı konuşur, hızlı kararlar alır ve hızlı hareket eder.
Bazen anlamak zor olsa da onun sizi anlaması oldukça kolaydır.
YENGEÇ
Empati kurma özellikleri oldukça gelişmiştir.
Duygusallıkları sebebi ile kendisini ifade etmekte sorun yaşayabilir.
TERAZİ
Düşünmeden konuşmaz.
Anlatmak is konuyu tekrar etmez.
OĞLAK
Heyecanlı bir iletişim tarzı yoktur.
Mizah anlayışı gelişmiştir.
Değişken burçlarda Merkür:
İKİZLER
Hem sözlü olarak, hem de yazarak kendini çok iyi ifade eder.
Çoğu zaman coşku içindedir ve bunu yansıtmaktan çekinmez.
BAŞAK
Hızlı düşündüğü için kendisini de eksik ifade eder.
İletişim kurmakta oldukça beceriklidir.
YAY
Tanımadığı insanlarla dahi iletişim kurmaktan çekinmez.
Hayata geniş bir açıdan bakar.
BALIK
Tavırlarıyla kendini ifade etmeyi tercih eder.
Sezgileri çok gelişmiştir.
Sabit burçlarda Merkür:
BOĞA
İkna kabiliyeti yüksektir.
Onunla hem anlamak, hem de anlaşmak çok kolaydır.
ASLAN
Büyük konuşmaktan çekinmez.
Kendi fikirlerini kabul ettirene kadar konuşur.
AKREP
Kendini ifade ederken dolambaçlı yollar dener.
Akıllarına geleni söylemekten kolay kolay çekinmez.
KOVA
Herkesle iletişim kurabilir.
Hayata bakış açısı ve kendisini ifade ediş tarzı da farklılık gösterir.
ASTRO GÜNDEM
Devranın farklı yöne dönmesi için Plüton bu sefer Mars ile 45'lik yapıyor. Bu durum bilim dünyasındaki yeni keşifleri gündeme getirirken, tıp dünyasındaki dengeleri değiştirebilir, Mezopotamya topraklarındaki tarihi gelişmeleri işaret edebilir.