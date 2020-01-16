Merkür'ü anlatırken gökyüzünün en asi gezegeni olduğundan bahsediyor ve sık sık iletişimi ve zekayı yönettiğini de belirtiyorum. Bugün itibariyle Kova burcuna geçen bu iletişim ve zekâ gezegeni dış dünya ile bağlantımızdır.

Natal haritamızda hangi burçta konumlanıyorsa iletişimimizi o burcun özellikleriyle yansıtıyoruz.

Hadi gelin beraber burç burç yansımanıza bakalım. Eğer ilgilendiğiniz kişilerin burcunu da biliyorsanız, onun Merkür burcunun özelliklerini de okumanızı tavsiye ederim.



Öncü burçlarda Merkür:

KOÇ

Hızlı konuşur, hızlı kararlar alır ve hızlı hareket eder.

Bazen anlamak zor olsa da onun sizi anlaması oldukça kolaydır.

YENGEÇ

Empati kurma özellikleri oldukça gelişmiştir.

Duygusallıkları sebebi ile kendisini ifade etmekte sorun yaşayabilir.

TERAZİ

Düşünmeden konuşmaz.

Anlatmak is konuyu tekrar etmez.

OĞLAK

Heyecanlı bir iletişim tarzı yoktur.

Mizah anlayışı gelişmiştir.

Değişken burçlarda Merkür:

İKİZLER

Hem sözlü olarak, hem de yazarak kendini çok iyi ifade eder.

Çoğu zaman coşku içindedir ve bunu yansıtmaktan çekinmez.

BAŞAK

Hızlı düşündüğü için kendisini de eksik ifade eder.

İletişim kurmakta oldukça beceriklidir.

YAY

Tanımadığı insanlarla dahi iletişim kurmaktan çekinmez.

Hayata geniş bir açıdan bakar.

BALIK

Tavırlarıyla kendini ifade etmeyi tercih eder.

Sezgileri çok gelişmiştir.

Sabit burçlarda Merkür:

BOĞA

İkna kabiliyeti yüksektir.

Onunla hem anlamak, hem de anlaşmak çok kolaydır.

ASLAN

Büyük konuşmaktan çekinmez.

Kendi fikirlerini kabul ettirene kadar konuşur.

AKREP

Kendini ifade ederken dolambaçlı yollar dener.

Akıllarına geleni söylemekten kolay kolay çekinmez.

KOVA

Herkesle iletişim kurabilir.

Hayata bakış açısı ve kendisini ifade ediş tarzı da farklılık gösterir.



ASTRO GÜNDEM

Devranın farklı yöne dönmesi için Plüton bu sefer Mars ile 45'lik yapıyor. Bu durum bilim dünyasındaki yeni keşifleri gündeme getirirken, tıp dünyasındaki dengeleri değiştirebilir, Mezopotamya topraklarındaki tarihi gelişmeleri işaret edebilir.