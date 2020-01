Kış geldi ama bulutlar üzerimizde diye renklerden eksik kalmıyoruz... Güneş yine aynı güneş ama ısısından bize gıdım gıdım veriyor. Varsın, sıcak olmasın; yünlü kazaklar, kabanlar, şirin bereler, çizmeler bizi bekliyor. Ama dikkat; bu mevsimin aklı bir karış havada, aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşayabiliyoruz. Ne olursa olsun, herkesin içinde kendine ait bir şeyler bulduğu sürprizlerle dolu bir mevsimdeyiz…

Gelin burçların kış modasına bakalım...

Ateş grubu burçları: Koç, Aslan, Yay

Ateş burçları dikkat çekmeyi ve iyi giyinmeyi önemser. Fark yaratmayı severler. Kimsenin birbiriyle yakışacağını düşünmeyeceği kıyafetleri çok güzel şekilde kombin yapabilirsiniz. Cesaret kavramı da adeta sizi tanımlar, bu yüzden dekolte kıyafetleri ya da çok sık kullanılmayan renkleri herkesten daha iyi taşırsınız. Elbiselerinizi düz çoraplar yerine değişik ve renkli çoraplarla kombinleyebilirsiniz, böylece gözler hep sizin üzerinizde olacaktır. Bu kışın moda rengi bordo ise siz Ateş grubu burçlarına çok yakışacaktır.

Toprak grubu burçlar: Boğa, Başak, Oğlak

Ciddi takılmayı seven, giydiği kıyafetlerde en fazla iki renk kullanan toprak grupları, bu kış tarzlarını değiştirebilirler. Sezondaki çiçek deseni modası size çok uygun ama çok alaclı renklerde olmayan, daha soft ya da koyu tonlarda çiçeklerle bezenmiş kıyafetler. Kıyafetinizin bir detayında çiçekleri kullanırsanız modadan geri kalmayacaksınız ve güzel bir görünüm elde edeceksiniz.

Hava grubu burçları: İkizler, Terazi, Kova

Hava grubu burçları, renkleri kullanmaktan asla çekinmez. Çok yönlü, hareketli ve meraklı olmaları da yeni çıkan her şeye kolay adapte olmalarını sağlıyor. Modayı diğer burçlardan daha iyi takip ettikleri kesin. Aynılıktan hoşlanmayan, çabuk sıkılan ve değişik tarzlara açık olan hava burçları için koyu renkler çok moda olacak. Bu sezonda ise renkli kabanlar hava grubu burçları için vazgeçilmez olacak.

Su grubu burçlar: Yengeç, Akrep, Balık

Su grubu burçları, romantik ve hassas yönlerini bu kış kıyafetlerine de yansıtacaklar. Her ne kadar dikkat çekmeyi sevmeseler de bulundukları ortamda gözler hep su burçlarının üzerinde olur. Nerede, nasıl giyinmesini bilen ve her giydiğini üstüne yakıştıran su grubu burçları için sadelik ve pastel renkler vazgeçilmezdir.



ASTRO GÜNDEM

'Sıra dışı günlerde sıra dışı insanlar konuşulur' dedirtecek Merkür-Uranüs 90 lığı! Almanya, dünya gündeminde birçok konuda yer almaya başlayabilir. Birçok ülke, göçmenler ve vatandaşlıklarla ilgili yeni düzenlemeler yapabilir.