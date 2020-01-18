Yeni yılın ilk ayında hepimiz yeni kararlar alıyor ve hayatımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Kimi zaman bu durumu bireysel olarak değerlendirsek de, kimi zaman çevremizde güvendiğimiz kişilerden tavsiye alıyoruz. Peki bu durumu burçlar özelinde değerlendirirsek sizce neler olur?

Başımızdan her gün onlarca olay geçiyor. Bu olaylar karşısında hem tecrübe kazanıyor, hem de tavsiyelere başvuruyoruz. Ailemizle yaşadığımız durumlarda, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde ya da önemli bir iş öncesi karar verme aşamasında fikirlerine ihtiyaç duyduğumuz kişiler olabilir. Çevremizdeki kişiler de bizim fikirlerimizi öğrenmek isteyebilirler. Bu noktada iyi bir dinleyici olup doğru tavsiyeleri ve yönlendirmeleri yapmak bir hayli önemlidir. Bu doğrultudaki bazı önemli taktikler var:

Burcu İkizler, Başak, Yay ve Balık olan arkadaşınıza ihtiyacı olan ilgiyi vermeli ve ona derdini anlatması için alan tanımalısınız. Size sorununu anlatırken onun durumuna karşı ilgili davranıp dikkatinizi başka hiçbir şeye çevirmemelisiniz. Zaten bir süre sonra anlatmış olduğu sorununu da fark edecektir. Onun sözü bittiğinde, siz söze kendinden emin bir giriş yapın ve onu dinlediğinize dair ipuçları verin. Size sorunundan bahsederken kullandığı cümleleri kullanmak, bu konuda yararlı bir hamle olacaktır.

Burcu Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak olan arkadaşınızı dinlerken bir tavsiyeye ihtiyacı olup olmadığını analiz etmeli, bu hususta ona tavsiyelerde bulunmalısınız. Aksi takdirde ona yanlış bir tavsiye vermiş olabilirsiniz. Aceleci olmamak gerekli, belki de yalnızca içini dökmek istiyordur. Tavsiye verirken, kendi geçmişinizin ve tecrübelerinizin onunkilerden farklı olduğunu unutmayın. Sizin mücadele eşiğiniz ve karşınızdaki kişininki farklı olabilir. Sürekli kendi geçmiş yaşantılarınızdan bahsedip onun yaşadığı sorunların üzerini örtmeyin.

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları, 'Geçmiş geçmişte kaldı' der. Size sorunlarından bahsederken, sürekli geçmişte yaptığı hataları hatırlatıp onun yüzüne vurmayın. Bu durum aranızdaki ilişkinin dürüstlüğünü ve güvenliliğini zedeleyebilir. Yapıcı ve anlayışlı olmak sizi güvenilir yapacaktır. Arkadaşınıza yönlendirici davranmamaya çalışın.



ASTRO GÜNDEM

Satürn, yer altı gezegeninin yakasını bırakmıyor. Sosyal medya platformları; dünya gündeminde çökmeleri, bağlantı sorunlarıyla yer alabilir.

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