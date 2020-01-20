20 Ocak'ta Güneş, Kova burcuna geçerek devrimlerin sancısını başlatıyor. Güneş, bizim için sürprizler hazırlıyor. Geleneksellikten uzak yaşayacağımız bu süreçte teknoloji en iyi dostumuz olacak. Toplumsal gücün daha da artacağı günler yaşarken, beraber hareket edilen, aynı duyguların, düşüncelerin paylaşılacağı anlar olacak. Zodyak'ın sabit burcuna taşınmaya başlayan, yaşamlarımızı aydınlatan Güneş teknolojiyi destekleyecek. Z kuşağının önünü açarken, hantal yapıları ve klasik yönetim şekillerini sıkışmalar bekliyor:

Dijital pazarlama ve teknoloji

Genel hatları ile kurumsal hayat

İletişimin değişen yüzü: Yeni medya

Gelişen teknolojide Z kuşağının rolü

Yeni neslin genel tutumu: Apolitikleşme

Girişimciliğin geleneksel meslekleri alt etmesi

Siber dünyanın değiştireceği yaşamlar

Geleneksel siyaset yerini kurumsal şirketlere bırakıyor

Beyaz yakalı kitlenin ekonomik dönüşümü Zodyak'ın devrimi ve teknolojiyi temsil eden burcu bilinmeyenlere olan ilgiyi de artıracak. Bu süreçte teknolojik yeniliklere, uzayın bilinmezliğine, astrolojinin ön görülerine şahit olacağız. Tabii ki hiçbir şey bu kadarla da kalmayacak. Sürekli yeniliğe ayak uydurma çabası içinde hareket ederken, hayatımızın yönünü de değiştireceğiz. Hepimiz kendi sınırlarımızı belirleyecek ve bu sınırlar çerçevesinde hareket edeceğiz. Eğer bu satırlarımı okurken içinizden daha neler olacak diye geçiriyorsanız Güneş'in Kova burcundaki seyrinde bekleyin ve görün derim. Kova burcunun ilk 10 gününde doğanlar; her şeyi deneyimleyerek öğrenmek isterler. Başkalarının hatalarından ders çıkarmazlar. Gelenekselin dışındadırlar. Hak ve adalet duyguları çok gelişmiştir. İkinci 10 gününde doğanlar; meraklı ve öğrenmeye açıktırlar. İletişim konusunda herkesten bir adım öndedirler. Mantıklarıyla karar verirler. Duygusallığa çok yakın değillerdir. Üçüncü 10 gününde doğanlar; sosyal çevrelerine ve arkadaşlık ilişkilerine çok önem verirler. Bağlılık duyguları gelişmiştir. Ailelerine çok özen gösterirler.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Plüton uyumsuzluğu, azınlık haklarını ve soykırım konularını dünyanın ana konusu haline getiriyor. Güneş, bir ay boyunca Kova burcunda yer alacak, bu durumun etkisi teknolojinin yıkıcı gücünü siyaset dünyasına yansıtabilir.