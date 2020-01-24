Günün son saatlerinde Kova burcunda bir Yeniay yaşayacağız. Hepimizi düşünmeye sevk edecek olan bu Yeniay, belki yılın en detaycı gökyüzü olaylarından biri olacak. Bir yandan aşırı tepkisel davranışları törpüleyecek, bir yandan da ılıman, anlayışlı olmamızı sağlayacak. Yaşamınızın herhangi bir alanı ya da çalıştığınız sektör, firma krizdeyse, ne yöne doğru gittiğinizi görebileceksiniz. Kaosu içinde dindirirken bir yandan düzen kurmamızı sağlayacak. Yeniay'da gündemde olacak konular;

Teknoloji

Alışveriş siteleri

Akıllı telefonlar

Bilgisayarlar

Elektrikli ev aletleri olacak.

Toprak temelli konular bolca konuşulacak. Bu Yeniay, Satürn destekli bir Yeniay olacak.

Ailede özellikle gayrimenkul alım ve satım işiyle uğraşanlar, değerli mal varlığı olanlar, arazi sahibi olanlar, ortak dükkânları olanlar ve tarım işiyle uğraşan varsa, bu Yeniay onları yakından ilgilendiriyor.

Eğer ailenizden kalma bir miras ya da kardeşlerinizle ortak bir gayrimenkulünüz varsa, bu konularda daha net konuşmanızı sağlayacak günlerden geçiyorsunuz.

Aile bireylerinde sorumluluk alma konusunda sorunları olan bireyler varsa, onlara bu Yeniay'da sorumluluk almayı öğrenmeye başlayacak çünkü 2020 ses getiren bir başlangıç yapacak ve bunu hepimize gösterecek.



YENİLİKLER OLACAK

2020 yılının ilk Yeniay'ı hava burcunda gerçekleşirken, yurt dışında yaşayanlar için tekrar şehir ve ülke değişikleri gündeme gelebilir. Yurt dışı bağlantılı çalışanlar ve iş yapanlar ise bu Yeniay'da küresel anlamda belli yaptırımlara ve dağıtmalara maruz kalabilir. Uluslararası markalarda ve şirketlerde yenilikler olabilir. Kurumsal bir yerde ya da bankada çalışan bir biriyseniz, sektörünüzde yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Bu Yeniay'da, bankacılık ve teknoloji konularında daha önce görülmemiş yenilikler söz konusu olabilir.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Venüs kontağı, ABD ve Çin arasındaki ticaret düellosunu gündeme taşıyabilir. Kova burcunda gerçekleşecek Yeniay'la makineleşme devrine inat, eğitim sistemi tecrübeleri referans gösterebilir. Enstitüler konuşulmaya başlanabilir.



