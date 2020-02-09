Bugün Türkiye saatiyle 09.34'te Aslan burcunda gerçekleşecek Dolunay, bilgi sahibi olmanın önemini vurgulayacak. Bir haber ya da bir tweet ile anlayamayacağımız kadar bilginin olduğunu işaret ederken, bizi derinlemesine araştırma yaptırmaya zorlayacak gibi görünüyor. Zaten bu süreçte ya konuyu uzmanından okuyacağız ya da yanılacağız mesajını yine Dolunay'dan alacağız. Diğer yandan Dolunay'da insanlığa saldırıların nereden geldiğini düşünüp konuşacağız. Tüm dünyayı sarmalayan olayların daha birine alışamadan, bir diğeriyle yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Bu süreçte belki de başarmamız gereken en önemli konu, tüm gücümüzle birbirimize sahip çıkmamız. Sakin kalmak, olayları yönetebilmek, iyi bir şekilde gözlemlemek önemli avantajları da beraberinde getirecek. Dünya her ne kadar büyük karmaşalardan geçiyor olsa da dünyayı toparlayacak olumlu yüzüne bakmamız gerekiyor. Bu süreçte aşırı duyguların bize bir yarar sağlamadığı gibi bizleri zarara uğrattığını da fark etmemizi sağlayacak durumlarla karşılaşabiliriz. Bir arada olmak, birbirimize çare olmak Dolunay'ın mesajları arasında yerini alacak. Dolunay'da öne çıkacaklar:

Gözle görülür bir şekilde cesaretiniz artabilir.

İnatçı tavırlar sergileyebilirsiniz.

Ani kararlar alabilirsiniz.

Çabuk tepkiler verebilirsiniz.

Duygularınızı çok yoğun yaşayabilirsiniz.

Etrafınızı her zamankinden daha fazla gözlemleyeceksiniz.

Toprağa yatırım yapabilir, gayrimenkul konularında gelişme yaşayabilirsiniz.

Ailenizde sağlık sorunları ile ilgili olaylar gündeme gelebilir.

Bu dönemde bekar kişiler için sürpriz gelişmeler, evliler içinse aile içindeki stresler ön plana çıkabilir.

Seyahat planlarınız varsa, bu süreçte belli aksaklıklar meydana gelebilir.

Gözlerinizle ilgili bir sağlık sorununuz ya da migreniniz varsa, bu süreçte tedavilerinizi aksatmamalısınız.

Gün içerisinde şiddetli baş ağrılarınız olabilir.

Uykusuzluk çekebilirsiniz.

Ekimden bu yana beklediğiniz haberler var ise gelebilir.



ASTRO GÜNDEM

Dolunay gününde 'Güneş de insan, yıkan da insan' kandıran da insan diyeceğiz. Ayrıca Venüs-Chiron kavuşumu akşam saatlerinde gerçekleşirken, Yunanistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.