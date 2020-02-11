Yaşam iniş çıkışlarla, bazen zorlu, bazen de güzel yolculuklarla doludur. Zaman zaman mani olamadığımız engellerle yüzleşmek zorunda kalır, kendimizi çaresiz hissederiz. Zihnimiz olumsuzluk durumlarında bir anda karmaşanın içinde kalıverir. Öyle anların içine hapsoluruz ki, gözümüzün önünde duran cevapları, çözümleri bile göremez, deyim yerindeyse karanlığa çekiliriz. Zorlu günlerden geçerken asıl olan mücadele etme şeklimizdir. Sakin kalmayı başarabildiğimiz, başımıza gelen her şeyin hayata dair olduğunu kavradığımız ve üstesinden gelmek için çabaladığımız zaman güçlüyüzdür. Sonu gelmeyecekmiş gibi görünen zorlu günler bile içinde bir umut barındırır. Sabretmek, çabalamak, soğukkanlı kalarak çözüm aramak bizi biz yapacaktır. Şimdi, tam da şu an geçmişe doğru dönüp bakmaya ne dersiniz? Hangimiz kötü günlerden geçmedik ki? Hayat bizi sınadı, sınavlardan geçirdi ama bir şekilde sıyrılıp geçtik o günlerden. Yaralarımız olur elbette ancak o yaraları güçlü tecrübelere dönüştürmemizdir önemli olan. Geçmişte nasıl üstesinden geldiysek, şimdi daha iyisini neden yapmayalım ki! Bu yüzden içimizdeki güce inanmalı, umut etmekten asla vazgeçmemeliyiz. Hayat bizi yeniden zorlasa da en azından denedim diyebilmenin gururunu hissetmeliyiz. Şükredip teşekkür etmek gerek hayata. Belki de unutmamamız gereken önemli noktalardan biri de hayatın sadece bizi zorlamadığıdır. Yaşam bir şekilde, öyle ya da böyle herkesi köşeye sıkıştırır. Bu anlamda kendi dertlerimizin üstesinden gelirken, etrafımızdaki insanların da türlü türlü sıkıntıları olabileceğini unutmamalıyız. Bu yüzden kendi kişisel mücadelemizi verirken, başkalarına destek olabilmeli, gerektiğinde yaşadığımız sıkıntıları paylaşmaktan, yardım almaktan çekinmemeliyiz. Hepimiz birbirimize destek olduğumuz sürece varız. Hatırlamalıyız hayatın şükürlerle ve umutlarla dolu olduğunu. Sağlıklı, sevdiklerimizle yan yana olduğumuz için ve içimizdeki güce inandığımız, mücadele ettiğimiz için şükretmeliyiz. Kendimize dürüst davrandığımız, olumsuzluklara karşı mücadele ettiğimiz için gurur duymalıyız kendimizle. Ne yaşamış olursak olalım iyi kalmayı başarabildiğimiz için teşekkür etmeliyiz kendimize.



ASTRO GÜNDEM

Jenerasyon gezegenlerinin atağı devam ediyor. Uranüs-Neptün 45'liği dünyada ani olayları tetiklemeye devam ederken; ülkemizde ise partileri, istifa edecek politikacıları, eksilecek sandalye sayısını vurguluyor.