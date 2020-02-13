Sevmek, sevilmek, aşk duygusunu hissetmek hepimizi mutlu eder. Hele ki bu duygular için emek verdiysek, sabrettiysek, fedakarlık yaptıysak ve büyük mücadelelerden geçtiysek daha da değerli hale gelir. Hislerimizi yansıtma biçimimiz bile birbirinden öylesine farklıdır ki. Kimimiz sevgimizi en güzel sözcüklere dökeriz, kimimiz ise sevgimizi en derinlerde yaşar ve karşımızdaki kişiye yansıtmakta zorlanırız. Ben Sevgililer Günü'nü 'Yarım elma gönül alma' olarak nitelendiriyorum. Daha samimi, içten ve emekle işlediğimiz ilişkilerimiz için Sevgililer Günü gibi özel tarihler güzel sürprizlere vesile olur. Burçlara özel hazırladığım hediye konsepti ile zorlanmadan doğru seçimi yapabilirsiniz.

KOÇ: Koç burcu bir sevgiliniz varsa, ona fotoğraflarınızdan oluşan bir kolaj hazırlayabilirsiniz.

BOĞA: Sevgiliniz Boğa burcuysa, bu özel günde ona güzel yemekler yapın! Baş başa olacağınız, mumlarla süslenmiş bir masaya asla hayır demez.

İKİZLER: İkizler burcu sevgilinize, fotoğrafınızdan oluşan bir puzzle yaptırmaya ne dersiniz? Bununla birlikte ona çok seveceği bir kıyafet alabilirsiniz.

YENGEÇ: Yengeç burcu sevgilinize, minimal ofis aksesuarları alabilir, takı, çanta ya da makyaj malzemeleri hediye edebilirsiniz.

ASLAN: İltifattan hoşlanan Aslan burcu sevgilinizi şık bir restorana götürebilirsiniz. Gezmeyi, seyahat etmeyi sevdiği için güzel bir gezi organize edebilirsiniz.

BAŞAK: Başaklar, nazik ve saygılı bir sevgiliyi baş tacı edecektir.

Ofisine sade bir hediye ya da baş ucuna bir aşk notu bırakın.

TERAZİ: İddialı ve şık bir restoranda yemek sırasında gösterişli bir kolye hoşuna gidecektir.

AKREP: Gizemli Akrep burcu sevgilinize gösterişli, beğeneceği kıyafetler alabilirsiniz.

YAY: Onu bilmediği yerlere götürün! Keşfetmeyi, araştırmayı sevdiği için bir tur programı ayarlayabilirsiniz.

OĞLAK: Oğlak burcu sevgilinizi nostaljik bir hediye, geçmişine ait hatıralar mutlu edecektir.

KOVA: Kova burcu sevgilinize, özel bir kutu hazırlayın ve içine onu heyecanlandıracak notlar yazın.

BALIK: Balık burçları romantik konuşmalardan, aşk şiirlerinden, ince detayları olan hediyelerden hoşlanır.





ASTRO GÜNDEM

'Denize düşen yılana sarılırmış' diyeceğiz. Güneş- Plüton ilişkisi, ülkeler arasında yaşanacak ihanetleri, skandalları ifşa edebilir. Bununla birlikte son 7 yıldır eş zamanlı hareket eden liderlerin arasının bozulduğunu öğrenebiliriz.