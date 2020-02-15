Mars Oğlak burcuna geçecek, büyük buluşmaya bir yenisi daha eklenecek. 16 Şubat'ta Mars, Oğlak burcuna yerleşiyor. Hızlı, rasyonel, kontrolcü, disiplinli ve verimli günleri temsil edecek. 30 Mart'a kadar bu yolculuk devam edecek. Sosyal açından verimli günlere işaret edecek. Pratik sonuçlar elde etmek için çabaladığımız bir dönem başlayacak. Yaptığınız işten, bulunduğunuz pozisyondan gurur duyacaksınız. Enerjiniz ile güvenilir ve sadık olduğunuzu göstereceksiniz. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, güçlü ama sadedir. Mücadele gezegeninin tipik gürültülü ve kuvvetli yanını, içgüdüsel tarafını ileriye doğru şarj eder. Sakince ve itaatli ilerlerken, hedefinizi yakalamanıza yardımcı olur.

Oğlak burcu, öğreten gezegen Satürn tarafından yönetiliyor. Mars bu kıvama girdiğinde; fevri, itici, tutarsız davranışlardan uzak durmak zorunda kalacak. Hayata dair daha gerçekçi olacak. Bu etki önümüzdekini değerlendirmeyi, bir sonraki hamleyi planlamayı ve ilk başlatan olmamızı sağlayacak. Böylelikle fikirlerin gerçeğe dönüştüğünü ifade etmiş olacak.

Mars'ın yapısında hareket ve enerji vardır. Ancak Oğlak burcu her şeyden emin olmak ister, bu iki bileşim geçiş dönemini temsil eder; şu anı, geçmişi ve geleceği. İyi ve kötüyü, olumlu ya da olumsuzu değerlendirmek için özel bir süreç başlayacak.

Mars; doğası gereği durumu, konuyu başlatan, öncü olan yanı temsil eder. Ateş ve toprak birleşimi bu sefer aşk ve ilişkiler konusunu ağırdan alacaktır. Bir ilişkiye girmek için acele etmeyeceğinizin altını çizecek. Ancak cesur, otoriter, kendine güvenen, istikrarlı ve dünyevi zevklerden faydalanmayı da ön görecek. Mars, Oğlak burcunda nasıldır?

Temkinli

Pratik

Sadık

Muhafazakar

Disiplinli

Geleneksel

Kontrollü

Seviyeli

Başarının sırrı, acı çekmekten ve güçlü duygulardan gelir. Bunu yaparsanız hayatın kontrolü elinize geçer ama eğer başaramazsanız hayat sizi kontrol eder.



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