Merkür retrosu bugün itibariyle Balık burcunda geri gitmeye başlayacak. Merkür'ün, Zodyak'ın son burcu olan Balık burcunda geri gidecek olması 2020 yılının hızına hız katacak. Söylemeyeceklerimizi söyletecek, aklımıza gelmeyenleri düşündürecek, kafamızı karıştıracak. 2020 yılının hızına hız katacak olması sizi biraz heyecanlandırabilir ancak aslında eksiklerimizi, yanlışlarımızı, ihmal ettiklerimizi göstermek için 10 Mart'a kadar etrafımızda dolaşıyor olacak. 22 gün boyunca sahnede yer alacak olan Merkür gerilemesi, daha imalı, yanlış anlamalı ve baskı yapan, manipüle eden konuşmalara imza attıracak. Gök kubbe, kuracağınız her türlü iletişimde sakin olmanızı ve karşı tarafı dinlemenizi tavsiye ediyor. İletişim gezegeni Merkür'ün geri hareketiyle kendimize ve yaşam alanlarımıza dair derin sorgulamalardan geçeceğiz. Gök kubbe, duygusal iniş-çıkışları tetikleyen retroda en büyük kurtarıcımızın aklımız olacağını vurguluyor. Zaman zaman şüpheci, inatçı, açık sözlü, eleştirel ve araştırmacı bir ruh haline bürünebiliriz. Merkür gerilemesinin etkilerini nasıl yönetebiliriz?

Merkür retrosunun üstesinden gelebilmek adına öncelikle gözlemci kalmanızda yarar var. Ani gelişen olayları ve krizleri soğukkanlılıkla yönetebilirsiniz.

Mümkünse yeni projelere başlamak için acele etmeyin. Bırakın fikirleriniz daha da beslensin, genişlesin ve netleşsin.

Teknolojik aletlerle ilgili sorunlar yaşayabiliriz. En elzem eşyalarımız bizi yarı yolda bırakabilir. Bilgisayarınızı ya da telefonunuzu yedeklemeyi unutmayın.

Ev taşıma, gayrimenkul alımsatımı gibi konularda anlaşma, sözleşme maddelerine dikkat edin. Retro döngüsünde etkilenecek alanlar:

Boğazlar, limanlar, gemiler. Etkilenecek sektör ve şirketler:

Demir çelik, akaryakıt, ilaç sektörü, Bayer, Borusan, İzmir Ereğli, Oyak yatırım. Etkilenecek eşyalar:

Telefon, bilgisayar, hard disk, beyaz eşyalar, mekanik eşyalar, ulaşım araçları



ASTRO GÜNDEM

Çember daralırken kimin kimi harcadığını ortaya çıkaracak döngü kapıya dayandı! İletişim gezegeni Merkür'ün geri hareketi, çıkarlar çatıştığında sistemin ezip geçemeyeceği devlet başkanının olmadığını da gösterebilir. Dünyada en çok konuşulan örgütlerin birbirine düştüğüne şahit olabiliriz.