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ZEYNEP TURAN
20 Şubat 2020, Perşembe ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Kovalar anlayışlı balıklar güvenilir arkadaştır

Burçlar arkadaşlıkta nasıldır?
İşte cevabı:
KOÇ: Cesur ve hareketli oldukları için yeni çevrelere kolayca uyum sağlayabilirler. En karmaşık durumlar karşısında pratik çözümler bulabilirler.
BOĞA: Boğa burcu arkadaş demek, ömürlük bir arkadaş demektir. Kimseyi yarı yolda bırakmazlar, buluşmalara geç kalmazlar ve verdikleri sözleri yerine getirmeye çalışırlar.
İKİZLER: Fikirlerini çekinmeden dile getirmeleri sayesinde onlarla derin bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz.
Bazen konuşmaya kendilerini o kadar kaptırırlar ki, karşılarındaki kişiyi dinlemeyi unutabilirler.
YENGEÇ: Karşılarındaki kişinin güvenilir ve samimi olduğuna inandıkları an ömür boyu sürebilecek dostluğa merhaba derler.
ASLAN: Eğlenceli, esprili, gösterişli taraflarıyla arkadaşları üzerinde etki bırakmaları hoşlarına gider. Otoriter ve 'benim doğrularım' tavırlarından dolayı anlaşılması zor biri olabilirler.
BAŞAK: Başak burçları, arkadaşlıkta prensiplidir ve keskin sınırları vardır. Asla diyebileceği noktaların ihlal edilmesinden hoşlanmazlar.
TERAZİ: İlişkilerinde ortak alanların olmasına dikkat ederler.
Duygu ve düşüncelerini paylaşmaktan çekinmezler. Hiç olmadık anlarda alıngan davranabilirler.
AKREP: İnce eleyip sık dokur, uzun süre gözlemler ve sonra karar verirler. Arkadaşlık bağını kurduklarında ulaşılması imkansız taraflarını da bir kenara bırakırlar.
YAY: Bir arada oldukları kişilere bir şeyler öğretmekten ve öğrenmekten hoşlanırlar. Hayata olumlu pencereden bakarak, arkadaşlarını da güzel düşünmeleri konusunda teşvik ederler.
OĞLAK: Planlı programlı hareket etmek onlar çin bir hayli önemlidir. Oğlak burcu arkadaşınız varsa, sözleştiğiniz saatte mutlaka yanında olmaya çalışın.
KOVA: Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarına elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar.
Sağduyulu ve yüksek empatileriyle oldukça anlayışlıdırlar.
BALIK:
Elinde avucunda ne varsa, arkadaşlarıyla paylaşırlar.
Arkadaşlarını arayıp sormadan edemezler.

ASTRO GÜNDEM
Jüpiter-Neptün 60'lığında Mezopotamya dünyanın gündemine adım adım çıkarken, topraklarımızın altından çıkan değerler insanlık tarihini değiştirebilir. Toprak burcundaki gezegen dizilimiyle, dünya dışında varlık olup olmadığına dair konular da tartışılmaya başlayabilir.

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