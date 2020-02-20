Burçlar arkadaşlıkta nasıldır?

İşte cevabı:

KOÇ: Cesur ve hareketli oldukları için yeni çevrelere kolayca uyum sağlayabilirler. En karmaşık durumlar karşısında pratik çözümler bulabilirler.

BOĞA: Boğa burcu arkadaş demek, ömürlük bir arkadaş demektir. Kimseyi yarı yolda bırakmazlar, buluşmalara geç kalmazlar ve verdikleri sözleri yerine getirmeye çalışırlar.

İKİZLER: Fikirlerini çekinmeden dile getirmeleri sayesinde onlarla derin bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz.

Bazen konuşmaya kendilerini o kadar kaptırırlar ki, karşılarındaki kişiyi dinlemeyi unutabilirler.

YENGEÇ: Karşılarındaki kişinin güvenilir ve samimi olduğuna inandıkları an ömür boyu sürebilecek dostluğa merhaba derler.

ASLAN: Eğlenceli, esprili, gösterişli taraflarıyla arkadaşları üzerinde etki bırakmaları hoşlarına gider. Otoriter ve 'benim doğrularım' tavırlarından dolayı anlaşılması zor biri olabilirler.

BAŞAK: Başak burçları, arkadaşlıkta prensiplidir ve keskin sınırları vardır. Asla diyebileceği noktaların ihlal edilmesinden hoşlanmazlar.

TERAZİ: İlişkilerinde ortak alanların olmasına dikkat ederler.

Duygu ve düşüncelerini paylaşmaktan çekinmezler. Hiç olmadık anlarda alıngan davranabilirler.

AKREP: İnce eleyip sık dokur, uzun süre gözlemler ve sonra karar verirler. Arkadaşlık bağını kurduklarında ulaşılması imkansız taraflarını da bir kenara bırakırlar.

YAY: Bir arada oldukları kişilere bir şeyler öğretmekten ve öğrenmekten hoşlanırlar. Hayata olumlu pencereden bakarak, arkadaşlarını da güzel düşünmeleri konusunda teşvik ederler.

OĞLAK: Planlı programlı hareket etmek onlar çin bir hayli önemlidir. Oğlak burcu arkadaşınız varsa, sözleştiğiniz saatte mutlaka yanında olmaya çalışın.

KOVA: Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarına elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar.

Sağduyulu ve yüksek empatileriyle oldukça anlayışlıdırlar.

BALIK:

Elinde avucunda ne varsa, arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Arkadaşlarını arayıp sormadan edemezler.



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter-Neptün 60'lığında Mezopotamya dünyanın gündemine adım adım çıkarken, topraklarımızın altından çıkan değerler insanlık tarihini değiştirebilir. Toprak burcundaki gezegen dizilimiyle, dünya dışında varlık olup olmadığına dair konular da tartışılmaya başlayabilir.