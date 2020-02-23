Yeniay yeryüzünü etkisi altına alırken, vermek istediği mesajları anlamak için olayların özüne gitmek gerekebilir. 'Ben, benim doğrularım, benim fikirlerim' gibi benmerkezci düşünceleri tetikleyebilir. Bu noktada keskin konuşma ve savunmaların yaşandığına tanıklık edebiliriz. Peki, Yeniay burçları nasıl etkileyecek? İşte burçlara etkileri:

Koç: Ailevi konular önemli olacak. Yakınlarına maddi destekte bulunabilirsin. Kısa bir süre önce ilişkini sonlandırdıysan, tekrar bir araya gelmek isteyebilirsin.

Boğa: Planlarını gerçekleştirmek için bazı engelleri aşman gerektiğini düşünebilirsin. Kariyerinde karşına çıkan fırsatları kaçırmak istemeyeceksin.

İkizler: Yaşam standartlarını yükseltmek isteyeceksin.

İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, tanışacağın kişiden etkilenebilirsin.

Yengeç: İkili ilişkilerini sorgulayabilirsin.

Yeniay, bazı arkadaşlarının gerçek niyetlerini fark etmeni sağlayabilir.

Aslan: Geçmişi geçmişte bırakman gerektiğini anlayacaksın. İlişkinde yaşadığın sorunları çözmeye çalışabilirsin.

Başak: Kariyerine odaklanmaya çalışabilirsin. Aklındaki projeleri gerçekleştirmek için farklı bağlantılara geçmen gerekebilir.

Terazi: Maddi beklentilerini dile getirebilirsin. Özellikle aile şirketinde çalışıyorsan, daha çok söz hakkın olsun isteyebilirsin.

Akrep: Bu süreçte alışveriş yapma isteğin artabilir. Yenilenmek, değişmek isteyeceksin. Evliliğinde sorunları olan bir Akrep burcuysan, problemlerin kökenini anlayabilirsin.

Yay: Şaşıracağın haberler kapıda! Yakın çevrendeki olaylara ve değişimlere inanmakta zorlanabilirsin.

Oğlak: Organizasyonları, etkinlikleri kaçırmayacaksın.

Sosyalleşirken, aranın bozuk olduğu kişilerle tesadüfen karşılaşabilirsin.

Kova: Kariyerinde yeni kararlar alman gerekebilir. Birikimlerini değerlendirmek için araştırmalara girişebilirsin.

Çocuğun varsa, eğitimlerine dikkat edeceksin.

Balık: Tarzında yapacağın önemli değişiklikle dikkat çekebilirsin. Küçük estetik dokunuşlara sıcak bakmaya başlayabilirsin.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Jüpiter 90'lığıyla; Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde az rastlanan istifalar, dünya sahnesinde izlenmeye devam edecek. 26 Aralık 2019 tarihinde yaşanan tutulma bunun sadece Çin'le sınırlı kalmayacağını, Rusya'yı da ilgilendireceğini işaret ediyor.