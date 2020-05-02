Malumunuz haftalardır bambaşka bir sürecin içindeyiz. Koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamadığımız günleri evimizde geçiriyoruz ve acil bir durum olmadığı müddetçe evlerimizden ayrılmıyoruz. Bu durum her ne kadar can sıkıcı olsa da kendimiz için avantaja dönüştürmemiz adına elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu yazıda evde kaldığınız karantina günlerinde zamanınızı daha verimli geçirmeniz adına bazı önerileri bulacaksınız.

Yarım bıraktığımız işlere dönebiliriz.

Yarım bıraktığımız bir iş varsa, karantina günlerinde bu işi daha rahat bir şekilde halledebiliriz. Örneğin bitirmemiz gereken ama acil olmayan işlerimizi erkenden bitirebiliriz. Ya da okumak için zaman bulamadığımız kitaplarımızı ve izlemek istediğimiz filmleri aradan çıkarabiliriz.

İLETİŞİMİ KOPARMAYALIM



Dışarıda görüşemediğimiz arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle görüntülü görüşmeler yaparak iyi olduğumuzu gösterebiliriz. Güler yüz ve pozitif enerjiler bu süreci atlatma konusundaki en büyük yardımcılarımız.

Farklı rutinlerle daha güçlü hale gelebiliriz.

Bildiğimiz ve yaptığımız şeylerin bir anda farklılaşması bizi çok farklı hislere soktu. Kendimizi ne kadar adapte edemesek de farklı durumları tecrübe etmek ve günlük rutinlerden ayrılmak kimi zaman kişi için psikolojik olarak bir avantaja dönüşebilir. Farklı alışkanlıklar ve rutinler edinmek hayatımızın bir sonraki evresi için bizlere fayda sağlayacaktır.

Değer vermenin ve kıymet bilmenin önemini fark ettik…

Karantina günlerinde sosyal yaşamımız ne kadar değişti değil mi? Sürekli gittiğimiz mekanlara gidememek, ailemizle ve sıklıkla görüştüğümüz arkadaşlarımızla görüşememek hayatımızdaki her şeyin değerini daha iyi anlamamızı sağladı. Bu bağlamda kendimizin ve sevdiklerimizin, çevremizdeki canlıların kıymetini bilmeliyiz.

NELER YAPABİLİRİZ?



Kitap listesi yaparak okuyamadığımız kitapları okuyabiliriz.

Birbirinden güzel filmleri ve dizileri izleyebiliriz.

Sporumuza evlerimizde de devam edebiliriz.

Kendimizi geliştirmenin yaşı ve zamanı yoktur. İnternet üzerinden verilen online eğitimleri takip edip kendimizi bu boş zamanlarda geliştirebiliriz.

Evde gereksiz bulduğumuz eşyalardan kurtulabilir, kendi yaşam alanımızı daha ferah hale getirebiliriz.

Bıraktığımız bir hobimiz varsa, örneğin kara kalem çizim yapmak ya da gitar çalmak gibi, bunlara geri dönmenin üzerimizdeki stresi atmak için birebir aktiviteler olduğunu unutmamamız gerekiyor.



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