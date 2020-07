KOÇ: Aşk denilince en gözü kara burçlardan birisiniz. Her ne kadar aşkta yöneten ve son sözü ben söylerim tavrına sahip olsanız da içten içe aşka en derin bağlananlardansınız. Aşk kalbinize bir kez uğradığında ilişkiniz için elinizden geleni yapıyorsunuz. Kendinizi derin üzüntülerin içine hapsetmiyorsunuz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 15 Eylül-5 Kasım tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

BOĞA: Duygusal yönünüz fazla olsa da zaman zaman duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsunuz. İlişkideki önemli ölçütlerinizden olan dengenin bozulması durumunda kendinizi çıkmazda hissedebilirsiniz. Gök kubbe, 2020 yılında 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

İKİZLER : Deneyimleriniz üzerine hareket etmeniz ve merak duygunuza karşı koyamamanız, partnerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Gücü seven, planlayan ve düzenleyen tarafsınız. Duygularınızın esiri olmuyor ve ayrılığı kolay atlatabiliyorsunuz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 23 Haziran – 23 Temmuz tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

YENGEÇ: Sevgili Yengeçler, siyah ve beyaz kadar keskin olduğunuzu söyleyebiliriz. Halihazırda güven duygusunu zor kazanıyor oluşunuz, ilişkiniz sonlandığında sizi iyice sessizleştirecek ve kendi dünyanızın denizine bırakmasına neden olacaktır. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 23 Temmuz–23 Ağustos tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

ASLAN: Zodyak'ın en gösterişlisi Aslanlar, ilişkinizin başkahramanı gibiydiniz fakat 2020 sizi çok değiştirdi. İnandığınız aşk uğruna yapmayacağınız şey yok. Hata yapmaya karşı olan duvarlarınız hataları tolere etmemenizi de doğuruyor. Egonuz acı çekmenize izin vermiyor. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 15 Eylül–15 Ekim tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

BAŞAK: Havada kalan sözlerin, somuta dökülmemiş beklentilerin bir önemi yok. Detaycı ve eleştirel yönünüzün kuvvetliliği, ayrılığı analiz edecek kadar titizlik göstermenizi sağlıyor. Kılı kırk yarana kadar hummalı bir ayrılık listesi çıkararak, okları partnerinize doğru yöneltebilirsiniz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız Gök kubbe, 2020 yılında 13 Haziran– 28 Temmuz tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor. Yarın diğer burçlara devam edeceğim.



ASTRO GÜNDEM

Dünya ve Türkiye için büyük günler. Satürn, Plüton ve Jüpiter aynı burçta! Gökkubbe, ülkelerarası düşmanlıkları ve planları gündeme getirebilir. Üretim, ihracatın can suyu olma yolunda. Demir-çelik dönüşümde!