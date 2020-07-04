Dünkü köşemde ilk altı burcu kaleme aldım. Eğer kaçırdıysanız dünkü yazımı Günaydın dijital yazarlar bölümünden bulabilirsiniz.

Bugün de kalan altı burcu yazıyorum...

TERAZİ: Karşınızdaki insanı mercek altına alırmışçasına inceliyorsanız, yapmayın. Hele de evliyseniz, bu döngüde biraz daha sakin olmayı deneyebilirsiniz. Tartmadan hedefe yönelmediğinizi söyleyebiliriz.

İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız; gök kubbe, 2020 yılında 23 Eylül–25 Kasım tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

AKREP Sert yapınızın ardında gizlenen derinlik, ufacık bir imada dahi büyük yaralar açılmasına sebep olabilir. Ayrılık sürecini yönetmekte zorlanabilirsiniz. Bu durum yanlış insanlara şans vermenize neden olabilir. İlişkiniz varsa ve sevgilinizden ayrılmak istemiyorsanız; gök kubbe, 2020 yılında 15 Eylül– 15 Aralık tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

YAY Sizin için yeni şeyler ilgi çekicidir, öğrenmeyi, keyfiniz yerindeyken gezmeyi seviyorsunuz.

Bunun yanı sıra kuralları belirleyen taraf olmak ve düzeni sağlamak konusunda da aktif rol oynuyorsunuz.

İlişkiniz varsa ve ondan ayrılmak istemiyorsanız; gök kubbe, 2020 yılında 30 Kasım–14 Aralık tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

OĞLAK Hayat şemanızdaki idealist yapınız, sevdiğinize zaman ayırmakta güçlük çekmenize neden olabilir.

Sevgi ve saygıdan önce aradığınız asıl duygu güven. İlişkide garantici davranıyorsunuz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız; gök kubbe, 2020 yılında 23 Temmuz–23 Ağustos tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

KOVA Geçmiş ilişkinizde aldığınız yaraları kolay kapatamadığınız için güven sorunları ile mücadele içindesiniz. Ayrılığın etkisini sosyalleşerek hafifletmeye çalışırken, hiç yaşanmamış gibi davranmayı tercih edebiliyorsunuz. İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız; gök kubbe, 2020 yılında, 1 Aralık–30 Aralık tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

BALIK Sakin, sessiz görüntünüzün altında karşınızdakini manipüle edebilecek bir güç yatıyor. Eğer biri sizinle sorun yaşıyorsa, ortada gerçekten de bir sorun var demektir.

Nihayetinde imzanızı atar gidersiniz diyebiliriz.

İlişkiniz varsa ve ayrılmak istemiyorsanız; gök kubbe, 2020 yılında, 15 Eylül– 15 Kasım tarihleri arasına dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Mars karesi, insanlığın hoyrat bir süreçten geçtiğini ifade etmeye çalışacak. ABD'nin Çin'e uyguladığı vergi, buz dağının görünen yüzü diyeceğiz. 15 Eylül 1987'de kurulan Huawei'in sadece teknoloji devi olduğu için Donald Trump'ın diline dolanmadığını fark edeceğiz.