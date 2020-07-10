Temmuz ayını farkı kılan Mars, kendini güçlü hissettiği burçta hareket edecek. Öyle ki kendi öfkemizin ateşinden geçeceğiz. Ateş çemberi konusuna gelecek olursam... Mars kendi burcuna taşındığı için hiç mi hiç rahat durmayacak. Deyim yerindeyse bacaklarını uzatarak kendi burcunda 6 ay boyunca keyif çatacak.

Ateş çemberinden sakince geçecek olanlar:

Diline hakim olanlar

Keskin konuşmalardan uzak duranlar

Abartılı tepkiler vermeyenler

Bin düşünüp bir konuşanlar

Hayıflanmalardan uzak duranlar

Mars'ın kendini güçlü hissettiği Koç ve Akrep burçları, dikkat!

Mars'ın kendini güçlü hissettiği burçta ve iletişimin kendini kötü hissettiği bir gökyüzünde biz Temmuz'u nasıl yaşarız?

Farklı kültür yapılarına sahip olan kişilerin evlilikleri yıpranabilir.

Aileleri farklı düşünce yapılarına sahip olan insanlar karşı karşıya gelebilir.

Aile şirketlerinde çalışanlar ekonomik sorunları sebebiyle para konularını daha çok konuşmak zorunda kalabilir.

Haklı olduğunu bile bile tartışmaları uzatanlar ile karşılaşabiliriz.

Nedenini bilmediğimiz iç huzursuzluğumuz dönemsel olarak devam edebilir.

Gerek iş hayatınızdaki sağ kolunuz. gerekse evinizde sizin hayatınızı kolaylaştıran ve hizmet eden kişilerin yaşamlarındaki karışıklıklar sizin de düzeninizi karıştırabilir.

Hiç aklınızda olmayanlar hayatınıza direkt giriş yapabilirs

Peki 1984- 1998 arası doğanlar 2020'nin Temmuz'undan etkilenmeyecek mi? Tabii ki etkilenecek. 1984-1998 yılları arasında doğanlar, Neptün'ününüz Oğlak'ta. Ayrıca yılın üçüncü Ay tutulması da 2020'de Oğlak burcunda gerçekleşti. Hiç aklımızda olmayanlar hayatınızın tam orta yerinde olabilir. Kime güvenip son dakika karar aldıysanız sorun yaşayabilirsiniz.

Oğlak burcunda gerçekleşecek olan tutulma ve Mars'ın ateş halinin etkileri:

İlişkiler ile ilgili daha baskın davranmanıza yol açacak.

Kıskanan, kavrayan ve şüphe eden taraf olacaksınız.

Geleceği düşünecek ve merak edeceksiniz. 1984-1988 yılları arası doğumlulara etkileri:

Dünyanın hızlı bir şekilde dönüşünüzü duygularınızda da hissedebilirsiniz.

Bir kelime ile insanlardan uzaklaşabilir, bir tatlı söz ile onlara yakınlaşıp sevebilirsiniz.

Satürn'ün Oğlak burcunda geri gitmesi size birçok konuda 'Geriye bak' dedirtecek.

Eski sevgilinize şans verebilirsiniz, eski iş yerinize geri dönebilirsiniz. Temmuz ayında yorgun düşecek meslekler:

Üst düzey yöneticiler

CEO'lar

İnsan kaynakları bölümünde çalışanlar

Finans müdürleri

Sigorta acentaları Temmuz ayında yüzü gülecek meslekler:

Teknik destek alanında çalışanlar

Kurumların saha çalışanları

Müşteri temsilcileri

Kargo şirketleri

Bireysel bankacılıkta çalışanlar Temmuz ayında dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları:

Karaciğer rahatsızlıkları

Kramplar, fıtıklar ve kas ağrıları

Estetik operasyonlar gündeme gelebilir.



ASTRO GÜNDEM

Gezegenler birbirine yaklaştıkça yeryüzündeki en değerli, en eski yapılar konuşulmaya devam edecek. Venüs-Chrion 60'lığı, 2020'nin ilk günlerinde ülkemizde yaşanan olaylar diplomatik sıkıntıları ortaya çıkarırken, Rusya-Türkiye ilişkileri yeni bir boyuta evrilebilir.