20 Temmuz 2020 tarihinde Yengeç burcunda gerçekleşecek bu Yeniay'da Ay ve Güneş el ele tutuşacaklar ve 2020'nin en sakin döngüsünü başlatmak isteyecekler. Hem retroların, hem de tutulmaların ardından doğan bir Güneş gibi hayatımıza doğacak bu Yeniay. Ağır hareket eden gezegenler hâlâ geri gidiyor. Dolayısıyla gizli gizli varlıklarını sürdürmeye devam edecekler. Yeniay gerçekleşirken, Güneş–Satürn karşıtlığı bizlere yeniden kendimiz olma yolunu çizdirecek. Yılın başından bu yana korku, öfke veya üzüntü aracılığıyla bir şekilde yorgun düştük ve baskı gördük. Hâlâ nefes alıp verebiliyorken ve mücadele ediyorken, Yengeç burcunda gerçekleşecek Yeniay yaralarımızı sarma yönünde telkin ediyor bizleri.



NASIL KENDİMİZ OLACAĞIZ?

Yeniay'ın keşfedici etkileriyle birlikte kendi alışkanlıklarımıza, iç disiplinimize önem verirken, en önemlisi de kendi kurallarımızı uygulamak isteyeceğiz. Yeniay'ın etkileriyle nostalji rüzgarı eserken, çocukluğumuza, memleketimize ve köyümüze dönmek isteyebiliriz.

Uzun bir süredir ailemizle görüşmüyorsak buna son vereceğiz.

Uğramadığımız ama uğramak istediğimiz adreslere yolumuz düşebilir.

Konfor alanımızı terk edebiliriz.

Uzun zamandır konuşmadığımız kişilerle konuşabiliriz.

Kafa karışıklığımız varsa başarının kapılarını artık aralamak isteyeceğiz.

İşimizle ilgili bazı şüphelerimiz varsa, bu şüpheleri ardımızda bırakmak isteyeceğiz. Satürn, Oğlak burcundaki son turunu atarken hepimizin kariyerindeki dönüşümlerini tetikliyor. Kariyer durumumuzdaki tetiklenmeden ve yapacağı etkilerden önce kendimize şu soruyu sormalıyız: İş ile ilgili sorularımız ve sorunlarımız farklı bir boyuta evrilirken retrolardan sonra iş değişikliği yapmam doğru mu? Yeniay, bu sorunlarımın üstesinden gelmeme yardımcı olur mu? Satürn ve Güneş birbirine meydan okurken gerçekleşen Yeniay'da ani iş ayrılıkları ve beklenmedik iş değişiklikleri gündeme gelebilir mi? Gelir. Aslında Yeniay bizlere 'Şimdiki yerinde kal' mesajı da veriyor. Eğer iş arayışınız varsa, bu dönemde önemli fırsatlar önünüze çıkabilir. Ancak bir yandan Merkür'ün geri gidişi, bir yandan da Yengeç burcundaki Yeniay, önümüze gelebilecek koşulları daha iyi değerlendirmemiz gerektiğinin altını çizebilir.



ASTRO GÜNDEM

Türkiye'nin yükselen burcu Yengeç'te Yeniay meydana gelirken, Güneş-Satürn karşıtlığı hissedilmeye başlanacak. Bu, Akdeniz'de yeni bir sürecin başlayacağını ve birçok ülkenin ikinci pandemi dönemine hazırlandığını işaret ediyor.