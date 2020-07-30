film izlenmeli?' Bunun gibi sorular akıllarda hatırı sayılır derecede meşguliyet ve kararsızlık yaratır. Bu sorunları gözünüzde büyütmeden şu küçük tüyoları hayata geçirmek, randevunun geri kalanını çok daha sağlıklı devam ettirme açısından sizlere avantaj sağlayacaktır.

Birlikte film izlemek sanıldığından daha etkili Tercihiniz romantik-komedi türünde olacaksa, bu tür filmler karşınızdaki kişiye aşkın ölümsüzlüğünü hatırlatmak ve aranızdaki duygusal çekimi artırma bakımından fayda sağlayacak. Bu sayede oluşacak duygusal bir yoğunluk aranızdaki samimiyeti güçlendirebilir. Yalnız seçtiğiniz filmin onun rahatsız olacağı öğeler içermediğinden emin olun! Kısacası filmi seçerken çok titiz olmalısınız.

Yakınlaşmak… Güzel buluşmalar daima hoşsohbetlerle bezenmelidir. Güçlü bir ilişkinin temeli sağlıklı iletişimle atılır sonuçta. Karşınızdaki insanı daha iyi tanımak adına sohbet ederken hem kendi hayatınızdan, hem de onun hayatından önemli noktaları dinlemek, duygusal anlamda aranızdaki çekimi artıracaktır. Bu tarz duygusal konuşmalar, aranızdaki güven bağının da sağlam bir şekilde oluşmasını destekler. Sohbetleriniz esnasında ortak noktalarınız olduğunu keşfetmek sizi daha da mutlu edecektir.

İşler yolunda gitmezse... Gecenin üzücü geçme durumunu da her ihtimale karşı göz önünde bulundurmalısınız. Sonuçta her şey istediğiniz düzeyde ilerlemeyebilir. Birlikteyken ne kadar keyif alsanız da bir noktadan sonra istediğiniz tepkileri alamayabilirsiniz. Bu noktada sakin olmak ve gözlem yapmak en iyisi olacaktır. Ani tepkiler vermek ve öfkenize yenik düşmek aranızda oluşabilecek gerginlik katsayısını artırır. Sağlıklı ilişkinin yapıtaşının anlayış olduğunu unutmamak lazım.

Aranızdaki gergin ortamı yok etmenin yolu Buluştuğunuz kişi ile konuştuğunuz sırada, iletişiminizde tıkanmalar oluşabilir. Bunun kokusunu aldığınız andan itibaren iletişiminizin yönünü değiştirmek sizin için zor olmamalı. Gönül bağınızın yıpranmaması adına gergin havayı ortamınızdan çıkarmalısınız.



ASTRO GÜNDEM

Dünyada eş zamanlı bir şekilde kolluk kuvvetleri konuşulmaya başlarken, dünya çapında yapılan protestoların önü alınamayabilir. Merkür–Jüpiter karşıtlığıyla birlikte liderlerin birbirine meydan okumalarına şahit olabiliriz. G-mail, siber saldırıya maruz kalabilir.