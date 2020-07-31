Hayat öyle bir hal aldı ki günün her saatinde meşgul olduğumuzu bilmek ve bunu sürekli hatırlamak oldukça zor bir durum haline geldi. Bulunduğumuz yerlerde ve çalıştığımız işlerde uzun saatler boyunca çalışıp sorumluluk alırken yüksek stres ve eforun bedelini bedenimiz ve zihnimiz ödüyor.

Tükenmişlik ciddi sonuçları da beraberinde getiriyor

Zihinsel ve fiziksel sağlığımız açısından ele aldığımızda tükenmişlik sendromunun ciddi sonuçları vardır. Altı tutulmalı ve pandemi ile tanıştığımız bir yılın yarısını geride bırakmışken yüz yıllarca konuşulacak bir dönemden geçti insanlık… Dolayısıyla tükenmek eskisine göre daha kolay görünüyor sanki… Ayrıca yeni nesil dünya düzeninde ise aktif olarak çalışan ve tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olan yüzde 54'lük bir kesimin olduğu gerçeğini de unutmamak gerek. Genel anlamda kişilerarası stres faktörlerinden farklı olarak psikolojik bir sendromdur. Artan stres sizi hem işinizden hem de sosyal yaşantınızdan alıkoyar. Bu nedenle ezici bir kopma duygusu, eksik hissetme ve başarısızlığa sebep olur. Tükenmişlik sendromunu tek bir beden üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Her bedene göre başa çıkma durumları farklılık gösterebilir.

Erken fark etmek çok önemli

Herhangi bir sağlık sorunu gibi tükenmişlik sendromunu da erken teşhis ettiğiniz takdirde bu sendromdan kaçınma ihtimaliniz yüksektir. Yaşantınızdaki sorunları ve stresli durumları görmezden gelmek de tükenmişlik sendromu ile mücadele açısından akıllıca bir hamle olmayacaktır.

Belirtileri Nelerdir?

1. Kronik yorgunluk

2. Duygusal iniş-çıkışlar

3. Rutinden kopma

4. Karamsarlık ve güvensizlik

5. Öfke ve sabırsızlık

Nasıl başa çıkılır?

1. Gereksiz stresi azaltarak

2. Anlamlı çalışmalara zaman ayırarak

3. Öngörülemeyen ve zamansız programlar yapmayarak

4. Çıkar ilişkisi güden arkadaşlıklardan uzak durarak

5. Gerçekçi hedeflere odaklanarak.



ASTRO GÜNDEM

Çöllerine yeni şehirler kuracağını duyuracak olan Ortadoğu'da 2008 yılında Amerika'da meydana gelen emlak krizine benzer bir kriz patlak verebilir. Güneş–Venüs kontağında ve Neptün döngüsünde kurulan burcu da Kova olan Facebook'un para birimi 'libra' kullanıma açılacak.