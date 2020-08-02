Kova burcu, 3 Ağustos tarihinde yani yarın saat 17:58 sularında gerçekleşecek olan dolunayın ev sahibi oluyor. Kova burcunda gerçekleşecek dolunay, gökyüzünde teknolojinin sürekliliğinin hayatımızda önemli bir yere sahip olabileceğini, bu konuda sahip olduğumuz teknik bilginin ne kadar önemli olabileceğini hepimize gösterecek.

Neden sert bir dolunay gerçekleşiyor?

Gökyüzünde dolunay büyük bir kare içinde gerçekleşiyor. Bu durum, gökyüzünde bir baskının oluşabileceğini işaret de ediyor. Dolunay, güçlü ruhların ve güçlü karakterlerin tepkilerini analiz edebileceğimizi ve onların da aslında dertlerinin neler olduğunu bize gösteriyor.

YANGINLARA DİKKAT

Gezegenler ateş burcuna teslim oluyor. Bu durumun etkileri şöyle:

Büyük yangınlar çıkabilir.

Kazaları tetikleyebilir.

Birtakım sakarlıkları beraberinde getirebilir.

Kullandığımız özel eşyaların ellerimizde bir anda bozulduğuna şahitlik edebiliriz.

Bu konular için esnek davrananlar bu dönemi de rahatlıkla atlatacak.

Kova burcunda gerçekleşen dolunay, özellikle teknolojik alanda etkilerini gösterecek. Tabii ki teknoloji ve dijital dünya ile en çok ilgilenen Z kuşağının dertlerini, ne istediklerini ve sıkıntılarını bolca konuşacağız.

1999-2000 yılında doğan bu kuşağın gençlerinin haritalarında Neptün'ü Kova burcunda. Dolayısıyla gerçekleşen bu dolunay, onları daha çok gündeme getirecek. Peki dijital dünyayı neler bekliyor? İşte cevabı:

2016 tarihinde kurulan ve 500 milyon aktif kullanıcısı olan TikTok mecrasına uygulanan yaptırımlar gündemde olabilir.

Video oyun sektörlerinin yıllık ciroları konuşulabilir.

Zararlı bilgisayar oyunlarının çocukların üzerindeki etkileri konuşulabilir.

23 Nisan 2006 yılında kurulan Spotify'ın kurulduğu dönemdeki zorluklar gündeme gelebilir.

Siber saldırılar ve bankacılık sektörünün güvenlik duvarlarının hackerlar tarafından aşılmasını konuşabiliriz.

APLİKASYON SORUNLARI



Türkiye'nin dijitalleşme konusunda geldiği konum değerlendirilebilir.

Telefonda kullandığımız bazı aplikasyonlarda sıkıntılar meydana gelebilir.

Wayfair skandalının perde arkasını ve bu skandalın getirebileceği soruların cevaplarını tartışabiliriz.

Dijital dünyaya ulaşmak için kullanılan teknolojik aletlerin pahalılığı tartışmalara sebep olabilir.



İNTERNETTE KRİZLER

İnternet dünyasında krizler yaşanabilir. Bu konuların hemen arkasından çıkacak kayıp çocukların isimleri ve bunlarla ilgili kurulacak yeni platformları da konuşabiliriz.

Aslına baktığımızda bu dolunayın Kova burcunda gerçekleşiyor olması, yeni dünya düzeninde nelerin eksik olduğunu daha net görmemizi sağlayabilir.

Ayrıca Kova burcundaki dolunay; dijital dünyadan dolayı hangi sorunlara gebe olduğumuzu ve bu dünyada nelerden geçtiğimizi de işaret ediyor.



ASTRO GÜNDEM

Dolunay Kova burcunda! Dolunayın hava burcuna olan bu ziyareti, internet platformlarını ve sağlayıcılarını gündeme getirecek. Son yedi yıldır seçimlerde kalem oynatan ve etki eden sosyal medya ağlarının yaptıkları ortaya çıkacak. 21 Mart 2006 yılında Neptün, Venüs ve Kova döngüsünden geçerken açılan Twitter, kendi ülkesi tarafından büyük yaptırımlara maruz kalabilir.