Bugün gerçekleşen Dolunay ile Türkiye'de ve dünyada var olan büyük şirketlerin piyasaları nasıl hareketlendirdiğine şahit olacağız. Bu şirketlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve ekonomik bağlantıları gündemimizde yer alabilir. Otomotiv sektöründe olan hareketlenmeler akıllarımızda yer edecek. Lüks yaşamda değişen koşullar ile beraber değişen vergi sistemleri ve krediler de önem kazanacak.



VERGİLERE DÜZENLEME

Dünyaca bilinen Uzak Doğu şirketlerinin Türkiye'deki yatırımları gündeme gelebilir

Otomotiv sektöründeki alım satımlar ve bu alanda yapılan vergi düzenlemeleri önemli olabilir.

İkinci el araba piyasasında yaşanan fiyat kaosuna yeni yasal düzenleme gelebilir.

Bu karışık döngüde hızlıca ev alıp satanlar kar-zarar hesapları peşine düşebilir.

Rekabet ortamında yaşanan kaoslara yasal düzenlemeler gelebilir.

Limanlarda yer alan marinaların yat sektörüne verdiği ağırlık artabilir. Lüks tüketim vergilerinde indirime gidilebilir.

Şirketlerin pazarlama ve reklam yöntemlerini değiştirmelerine şahitlik edebiliriz.

Bu dönemde online çalışanların haklarını, tazminatlarını konuşacağız.

GSM şirketlerindeki birtakım yasal düzenlemeleri ve bize getirdikleri dayatmaları konuşacağız.

Son 5 aydır kullandığımız kişisel bakım ve temizlik ürünlerimizi üreten kimya endüstrisi de Dolunay'ın etkisinden payına düşeni alacak. Son zamanlarda yoğun olarak kullandığımız temizlik ürünleri içindeki bir maddenin yan etkisinin insanları olumsuz etkilediği gündemimizde olabilir.

Kimya endüstrisinde ezberler bozulacak.

Kimya mühendislerinin iş alanları genişleyebilir.

Temizlik şirketleri itibar yarışına girişebilir.

Dolunay'ın IN'leri:

Borsa, dolar ve altın

Dolunay'ın OUT'ları:

Otomotiv sektörü, ikinci el araba piyasası, büyük markaların birleşmeleri Dolunay'da konuşulacak sektörler:

Borsa ve finans sektörü

Gıda sektörü

Bilişim sektörü

Kimya sektörü

Dolunay; gündelik hayatımızın dışına çıkıp çok farklı yönelimler kazanmamıza ve dünyaya bakışımızı ve vizyonumuzu tetikleyeceğini değiştireceğini işaret ediyor.



ASTRO GÜNDEM

"Ağır konuşuyorsam sustuklarıma sayarsın" diyen siyasetçiler artıyor. Merkür-Satürn karşıtlığı, Türkiye'nin kendi içinde yaptığı düzenlemeleri dünya basınında ön sayfalara çıkarabilir. Çin hükümetinin açıklamaları dijital dünyada kırılmalar yaratabilir.