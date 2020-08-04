Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ın burçlara olan etkilerini merak ediyorsanız, gelin beraber keşfedelim. İşte Dolunay'ın burçlara tavsiyeleri...

Koç: Potansiyel olarak size tecrübe sağlayan işleri fark etmeyi başarmak ve dijital alandaki sorunlarınızı güvendiğiniz ellere teslim etmek sizin için doğru olacak. Ancak sosyal medyayı daha dikkatli kullanmanız gerekiyor.

Boğa: Aile büyüklerinin huylarını artık değiştiremeyeceğinizi kabul ettiğiniz takdirde sorumluluklarınızı birer kaygı haline getirmeyeceksiniz. İkili ilişkilerde önyargılı tavırdan uzak olmalısınız.

İkizler: Otomobil almayı düşünüyorsanız iyi bir gözlem yapmak ve maddi anlamda gücünüzü bilmek sizin için iyi olurken, sıradan bir insan olduğunuzu düşünmek yalnızca özgüveninizi kıracak.

Yengeç: Yakın dostlarınızın söylediklerini farklı bir yere çekmeden yanlış anlamamak sizin için iyi olacak. Sorumluluklarınızı kimseye yüklemeden yaşamalısınız. Ayrıca aşırı taksitli alışveriş yapmamaya da özen göstermelisiniz.

Aslan: İşinizde verim almak için tecrübelerinizi doğru kullanmak yaşamınızda radikal değişiklikler yapmamak için çok önemli. Ailenizi ve ilişkinizi eleştirirken kelimelerinize dikkat etmelisiniz.

Başak: Eleştirel yönünüzü biraz törpülemek karamsar yanınızı ortadan kaldıracak. Ancak işiniz ve uğraşlarınız hakkında aşırı detaycı olmak ve bilmediğiniz konularda iddialı olmak sizin için iyi olmayacaktır.

Terazi: Sanat ile ilgilenirken kendini potansiyelinizi göz ardı etmemelisiniz. Yakın arkadaşlarınızdan fikir almak, sürekli bireysel kararlar vermekten iyi olacak.

Akrep: Güvenmediğiniz insanlar ile iletişiminizi koparmak, hedeflerinize daha iyi odaklanmanızı sağlayacak. Girdiğiniz her tartışmada haklı olduğunuzu düşünmenin değerinizi düşürmesine izin vermeyin.

Yay: İş yerinizde çalışan tecrübesiz elemanlara tahammül göstermek sizi daha iyi bir yönetici haline getirirken, özel hayatınızı da iş hayatınızdan uzak tutmanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız.

Oğlak: Geçmiş ile ilgi takıntılarınızdan kurtulmalısınız. Evli bir Oğlak burcuysanız, sorumluluklarınızın sizi yorduğunu düşünmemeli, aksine mücadele etmenin değerini anlamalısınız.

Kova: İlişki konusunda kalbinizden gelen duyguları serbest bırakmak sizin için iyi olurken, size değer veren insanları da görmezden gelmemeniz gerekiyor. Maddi açıdan size zarar veren yatırımlardan uzak durmalısınız.

Balık: Zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacak aktiviteler edinmek sosyal medyaya verdiğiniz gereksiz vakti azaltmak açısından önemli… Sağlığınıza özen göstermek hem özel hayatınızdaki, hem de iş hayatınızdaki zorlukları en aza indirmenizde fayda sağlayacak.

ASTRO GÜNDEM

'İşim düşmedikçe kendime bile uğramıyorum, sen de kimsin?' günlerinden geçerken, birçok siyasetçinin özel hayatı gündemi değiştirebilir. Mars- Jüpiter 90'lığı, 1989 yılında kurulan ve Satürn'ü Oğlak olan yerli havayolu şirketi 'SunExpress' i gündeme taşıyabilir.