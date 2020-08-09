2020'nin Ağustos ayı Ay-Oğlak fazıyla başlarken aynı zamanda da Merkür–Plüton karşıtlığı yapacak. Yer altı gezegeninin en aktif olduğu aylardan birinden geçeceğiz.

Yer altı gezegeni 'Plüton', yılın başında Satürn'le kavuştu ve tutulmalardan geçtiği için dünyayı 'pandemi' kelimesinin içine bırakan gezegendir de aynı zamanda…

Gelecek planları odak noktamız oluyor

Aslında Ağustos ayında kendimizi gelecek planları yaparken bulacağız. Planlarımız doğrultusunda değişime arabamızla, evimizle, stilimizle ve yatırımlarımızla başlayabiliriz. Konsantre olacağımız konulardan en önemlisi kişisel yaşamımızdaki beklentilerimiz ve planlarımız olacak. Evliysek, çocuklarımızın eğitim durumunu gözden geçirmek isteyecek ve onların geleceğini planlamak isteyeceğiz. Para konusu planlamalar yaparken oldukça gündeme gelebilir.

Hakkımızı yedirmiyoruz

Çözülmesi kolay görünen ancak bir türlü çözülmeyen davalar bir yana dursun, ailemizden kalabilecek mirasa kadar birçok olay Ağustos ayında gözler önüne serecek. Bizlerse ne olursa olsun hakkımızın peşinden koşacağız. Aile büyükleriyle konuşulup net bir şekilde masaya yatırılacak konular da gün yüzüne çıkabilir.

Herkes girişimci tarafını ortaya çıkaracak

Ağustos ayı boyunca çevremizdeki herkesin girişimci rolünün ortaya çıktığını görebiliriz. Bunun sebebi ise 2020'nin son 4 ayı özelinde bir pandemi ile karşı karşıya kalıp kalmama telaşı hepimizin kafasında çeşitli önlemler alma ve hazırlık yapma süreci uyandıracak.

3 Ağustos'ta Kova burcunda Dolunay yaşandı

Bu tarihte gerçekleşen ve etkisi devam eden Dolunay, teknolojinin hayatlarımıza ne denli sirayet ettiğini bizlere gösterecek. Bunun yanı sıra teknoloji hakkında birtakım yasal düzenlemelerin ortaya çıkabileceğini de konuşabiliriz. Gökyüzü bilişim konularına daha fazla kulak kabartacağımızı işaret ediyor. Bu Dolunay, dijital pazarlama sektöründe çalışan kişileri yakından ilgilendirecek. Neden mi? Çünkü; satış stratejileri ve reklam kampanyalarının da bu dönemde farklı bir çehreye büründüğünü göreceğiz.

Ağustos ayı boyunca öne çıkacak sektörler

Bilişim sektörü

Maliye

Dış Ticaret

Turizm ve otelcilik sektörü

İnternet bankacılığı

Hava, kara ve özellikle deniz lojistiği

Maden ve enerji sektörü

İnşaat ve gayrimenkul sektörü



ASTRO GÜNDEM



7 Nisan 1948 yılında kurulan ve natal haritası ateşe teslim olmuş olan Dünya Sağlık Örgütü, ateşli yollardan geçmeye devam edecek! Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyayı gerçekten bilinçlendirip bilinçlendirmediği konusu bu ayın gündemini oldukça meşgul ederken, kurum içi istifalar ve yeni iddialar eş zamanlı olarak birçok ülkenin basınında yer alabilir.