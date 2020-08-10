Günümüzde hayat savaş, nefret, kin, kavga, yarış, para ve hırs mücadelesiyle akıyor. Bu durumlar bizi daha kaygı dolu ve umutsuz bir hale sokuyor. Bir anda mutsuz ve memnuniyetsiz insanlara dönüşmüş olarak buluyoruz kendimizi. Aslında herkes hayatında 'Hayat kolay, sen bana güven, beraber her şeyi aşacağız' diyen birisini arar. Buna çok ihtiyacımız var değil mi? Bu denli negatif olgularla dolu bu hayatı daha yaşanılabilir hale getirmek bizim elimizde.



Dengeli olmak lazım

Hayat bir denge üzerine kuruludur. Bu dengenin kaybolması hayatımızdaki birçok güzel şeyin de kaybolması demektir aynı zamanda. Kim hayatından huzur, şefkat, güven, aşk, sağlık gibi şeylerin kaybolmasını ister ki! Bu durumu bir tahterevalliye benzetmek yanlış olmaz. Tıpkı tahterevallinin bir köşesinde çok uzun kalmak ne kadar rahatsız ederse, insan da kendini yoran duygulardan o denli rahatsız olur. Kısacası merkez noktada olmayı istemek ve dengede kalmak buradaki en önemli husus.



Dış etkenlerden korkmak mazide kaldı

Dışarıdan bizi etkileyecek etkenlere odaklanmamak benliğimize dışarıdan gelebilecek fırtınaları ve gürültülü depremleri bertaraf etme konusunda bize yardımcı olacaktır. Yalnızca kendi iç sesimizi ve mantığımızı dinlemek sayesinde hayattan aldığımız darbeler hangi büyüklükte olursa olsun, yerden kalkmak zor olmayacaktır. Geleceğe daha umutlu ve korkusuz bakabileceğimizin göstergesi dışarıya kulak asmamak ile doğru orantılı.



Dünyaya nasıl bakarsak öyle görürüz

O kadar dengeden bahsetmişken, 'Kendimizi bu dengeye adapte etmek için ne yapmalıyız?' sorusu akıllarda cereyan edebilir. Kendimizi bu dengenin bir parçası yapmak için bakış açımızı baştan sona değiştirmeliyiz. Bu sanıldığı kadar zor bir durum değildir. Vücudumuzdaki ve ruhumuzdaki dengeyi sağlayamamak, korku ve kaygılı durumlarda bizlere nefes almayı dahi unutturabilir. Bunun sırrı bilinçaltımızdaki kötü düşünceleri atmaktan geçiyor. Hayata olan bakış açımızı değiştirdiğimizde daha sağlıklı düşünüp tüm kaygılarımızdan arınırız. Unutmayalım ki hayata nasıl bakarsak öyle görürüz.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Uranüs 90'lığı; Orta Doğu'nun dönülmez bir yola girdiğine ve beraberinde önemli olayların konuşulacağına vurgu yapacak. Hava yolları ve hava sahaları konuşulurken, önemli siyasetçilerin açıklamaları herkesi şoke edebilir.