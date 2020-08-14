Gelin Türkiye'nin bekar güzellerini neler bekliyor, öğrenelim...

Melisa Şenolsun Merkür retrosunda doğmuş, Ay burcu Kova olan ve güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun önümüzdeki günlerde sadece dijital platformlarda yayınlanan dizilerle ön plana çıkmayacak. Aynı zamanda önemli gelişmelere gebe olan aşk hayatıyla da gündeme gelecek. Şenolsun'un haritası, halihazırda devam eden bir ilişkisi olsa da bu ilişkinin istediği düzeyde olmayacağını ve kendisi gibi oyuncu birisiyle yolunun kesişeceği üzerinde duruyor. Kariyerinde önemli virajlar verecek olan güzel oyuncu Türkiye'den dünyaya açılan önemli oyucularımızdan birisi olacak. Doğduğu zaman diliminde Merkür retrosu olduğu için haksızlığa olan tavrını net bir şekilde göreceğimiz Melisa Şenolsun sosyal medyada yaşayabileceği gerginliklerle de gündeme gelebilir. Bu bağlamda sosyal medya hesapları üzerinden ailesi ile ilgili bi takım yorumlara maruz kalacak genç oyuncu vereceği sert cevaplar ile de gündeme gelebilir.

Eda Ece Burcu İkizler, Ay burcu Boğa, Satürn'ü Oğlak, Yeniay fazında doğmuş güzeller güzeli oyuncu Eda Ece'yi hem evli hem de çocuklu görebilecek miyiz? Elbette göreceğiz. Ancak gökyüzü onun ileride çok farklı projelerde yer alacağını, şu anda devam eden projesinin de önümüzdeki Mayıs ayına kadar sonlanabileceğini işaret ediyor. Mars'ı Koç olan Eda Ece, 2020'nin Ekim ve Kasım aylarında hayatında önemli yer tutacak kırılmalardan geçebilir. Gülümsemesiyle içimizi ısıtan ve bizleri de güldüren güzel oyuncunun popülaritesi, 2021 yılının Mayıs ayına kadar aralıksız olarak devam edecek.

Burcu Özberk Burcu Yay, Ay burcu İkizler, Mars'ı Akrep olan ve 12 Aralık 1989 yılında Dolunay fazında doğan, haritasında olukça Oğlak olan Burcu Özberk gerek aşk hayatı gerekse ilişikleri ile gündeme gelecek. Son zamanlarda romantik komedi türünün aranan yüzü olan Özberk, 2021'e kadar yeni projeleri ile de bizleri şaşırtabilir. Burcu 'Özberk, farklı projelerde olacak mı?' derseniz, güzel oyuncu romantik komedi türüne devam edecek. Natal haritası da Burcu Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan birisi ile yakınlaşacağını vurguluyor.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Jüpiter iletişimiyle beraber ülkemizin önde gelen operatör şirketlerinin başına gelenleri konuşabiliriz. Bu şirketlerin birtakım yasal düzenlemeleri kamuoyunda dayatma olarak algılanabilir. Global şirketleri ilgilendiren günler başlıyor.