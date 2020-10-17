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ZEYNEP TURAN
17 Ekim 2020, Cumartesi ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Terazi yeniay’ı bir başka

Bu Mars Retrosu ile karşıtlık yaparken, aşk hayatında çıkmazları olanlar daha karışık süreçlere girebilir. 'Aşkta arafta kalmak' terimi tam anlamıyla kendisini gösterebilir. Öyle ki kalbimizin yorgunluklarını somut alışkanlıklar ile geçirmeye çalışırken, bizim için çabalayan insanları göremeyebiliriz. Yine de yeni ay'da kalbimizin gizli odalarını kontrol etmek için zaman bulacağız. Bulmasak da gökyüzü bu zamanı yaratacağımızı belirtiyor.

DERİN DUYGULAR KENDİNİ BELLİ EDİYOR

Aşka karşı direnen kişiler ise bu direncin yersiz olduğunu, artık hayatın yükünü biriyle paylaşması gerektiğini anlayabilirler. Bir ilişkiye başlamayı düşünüp ancak o kişiyi bulamayan kişiler ise hayatlarında yeni bir sayfa açmak için bakış açılarını değiştirecekler. 'İlişkiler karşılıklı ego savaşlarından ziyade, derin empatilere şahitlik edebilir' diyor bu yeni ay. Yeni ay Terazi burcundayken konuşacağımız ünlü isimler:
(5 Ekim 1975)
Kim Kardashian (21 Ekim 1980)
(6 Ekim 1984)
(22 Ekim 1980)
(10 Ekim 1963)
(14 Ekim 1980)
Tarkan (17 Ekim 1972) Siyasetten konuşacağımız isimler:
(7 Ekim 1952)
(1 Ekim 1956) Terazi burcundaki yeni ay ile uluslararası arenada neler konuşulacak?
Vizeler ve pasaportlar
Akdeniz ülkeleri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yönetimi
ABD Seçimleri ( kampanyaları)
Finans piyasalarındaki ani şaşırtıcı geliştirmeler

YENİ KARARLAR...

Türkiye'nin natal haritasında, Merkür ve Satürn'ünde etkili olacak bu yeni ay, uluslararası konuları gözler önüne serecek. Aynı zamanda diplomaside yeni kararların alındığına da şahitlik edebiliriz. Askeri üsler, sınırlar ve tarafsız bölgeler konuşulabilir. Bir diğer taraftan okullarla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. Yeni ay'dan etkilenecek burçlar:
Koç, Terazi ve Oğlak burçları.

ASTRO GÜNDEM

Geri giden savaş gezegeni, şans gezegenine kafa tutuyor. Daha önceden yankı uyandırmış Wikileaks belgelerine bir yenisi daha eklenebilir. 23 Nisan 2006'da Jüpiter-Akrep döngüsünde İsveç'te kurulan çevrimiçi müzik platformu Spotify'in kaderindeki sarsıntılar müzik sektöründe depremler yaratabilir.

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