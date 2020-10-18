Yeni ayın etkileri 16 Ekim'den bu yana hem ilişkilerde, hem kariyerde, hem de sosyal hayatta yaşantımızın tamamına sirayet ederken, yaşadığımız tecrübeler yaşamında rehber arayan kişilere bir kılavuz niteliğinde olabilir. Havanın öncü burcundaki yeni ay, arkadaşlık ilişkilerimizdeki çatlakları onarmaya gelirken; neyin doğru, neyin yanlış olduğunu daha net gözlemliyoruz.

Hem kariyer yaşamında, hem de sosyal yaşamında sorunları olan kişiler ile oldukça sık karşılaşabiliriz bu yeni ay sürecinde. Bu süreçte ise kendi dertlerimiz bir yana dursun, çevremizdeki kişilerin yaşamlarına dokunmak isteyebiliriz. Bu özverimizin farkına varan kişiler, akıl danışmak için bizleri epeyce meşgul edebilirler. Kısacası bu yeni ay ve gökyüzü transitleri Ekim ayının 16'sından itibaren yüce bir bilgeliğin habercisi… 1988–1990 yılları arasında doğanlar, hayatlarında son 2.5 yıldır yaşadıkları karmaşaları (Satürn döngülerini) öncü burçta gerçekleşen yeni ay ile çözüme kavuşturabilecek ve net kararlar verebilecekler. Yeni ayda neleri yapmamak gerekiyor?

Uykusuzluk

Ani harcamalar

'Hayır' diyememeler

Yersiz unutkanlıklar

Kontrolsüz tavırlar

Duygusal anlamda hızlı karar vermeler

Önemli sırları birden fazla kişi ile paylaşma durumları

Teknolojik aletlerin hor kullanılması. Nelere dikkat etmek gerekiyor?

Bel ağrılarına

Ani hareketlere

Kesici aletlere

Yazışmalara, anlaşmalara ve kontratlara

Çeklere, senetlere ve maddi anlamda önemli olan belgelere



AİLE VE NET KARARLAR

Ailelerimizle önemli konuşmaların içerisine gireceğimiz bu yeni ayda kesin konuşmalarımızın çoğunu eğitim odaklı yapabiliriz. Özellikle çocukları eğitim çağında olanlar, 16 Ekim'den itibaren verdikleri kararlarda ve uyguladıkları planda daha net olacaklar. Ayakları yere basan kararlar almak yeni ay Terazi burcundayken daha kolay olacak. Bu yeni ay bambaşka bir yeni ay… Unutmayın ki bu yeni ayı Merkür ve Mars retrosu yalnız bırakmıyor. Aynı zamanda yeni ay, vesvese ve kuruntulardan el ele verirsek kurtulabileceğimizi işaret ediyor.





ASTRO GÜNDEM

Satürn–Yengeç döngüsü, oturmamış şirketleri ve sallantıda olan yönetimsel yapıları işaret ediyor. Otomotiv dünyasından birtakım haberler gündem oluşturabilir. Otomotiv sektöründeki finansal dalgalanmalar hibrit araç kullanımının önünü açıyor.