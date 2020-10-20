Küreselleşme ve yeni dünya düzenine uyum sağlama süreci sandığımızdan daha hızlı ilerliyor. Bizlerse bu düzene uyum sağlamanın hesaplarını maddi ve manevi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki ekonomik kırılmalarımızı doğru yönetiyor muyuz?



NÜFUS VE MADDİ SEVİYE

Yatırım yapmak elimizdeki maddi gücün sınırı kadardır. Bu bağlamda paramızı nereye yatıracağımızı dikkatli bir şekilde belirlemek gerekiyor. Elbette altın ve döviz yatırımları ne kadar revaçta olsa da yoğun nüfusun bu kanallara yönelmesi, yatırım yaparken akıllara takılan soru işaretlerinden birisi oluyor. Hatta ''Herkes yatırımlarından kar ederken ya ben edemezsem?'' diye sorabiliyoruz kendimize. Bu noktada ise sonuç odaklı, dikkatli ve kriz yönetiminde becerikli olmak gerekiyor. Ne de olsa 2020 gibi her şeyin olduğu bir yıldan geçtik. Nitelikli kazanç sağlamak istiyoruz. Yatırım yapmanın ilk amacı, bu yatırımdan düzenli bir maddi kazanç sağlamaktır. Bu kazancın miktarı da yatırımlara karşı olan bakış açımızı önemli ölçüde etkileyecektir. Sonuçta kimse sonucunu kestiremediği bir yatırıma parasını ayırmak istemez. Buradan hareketle ekonomik anlamda da kendimize yeni fırsatlar yaratmak isteriz. Peki nitelikli kazanç sağlamak için ne gibi yollar izlenebilir?

Detaylı bir pazar araştırması yapmak.

Yatırımın büyüklüğüne ve çeşitliliğine göre finans danışmanlığı almak.

Yeni ticaret kollarını keşfetmek, analiz etmek ve değerlendirmek.

Ekonomi alanında makaleler okumak ve programlar takip etmek.

Yeni dünya düzenindeki dinamikleri takip etmek.

Teknolojiyi ve interneti bilinçli kullanmak da yatırımlarımızı büyük ölçüde etkiler.

En önemlisi ise yatırım konularında kulaktan dolma bilgiler ile hareket edilmemeli.



HEDEF BELİRLEYİN

Yatırım konusunda sonuç almak ve yol kat etmek için en önemlisi kendi cüzdanımızın uzmanı olmalıyız. Bu konuda temel bilgilere sahip olmak sizin için yeterli olacaktır. Piyasa ve finans terminolojisi üzerine uzmanlık yapmanıza kısa vadede gerek yok. Güzel başlangıçlar yapmak için hedef belirlemek gerekiyor.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Jüpiter 90'lığı karşıtlığı ani kayıpları ve son dakika haberlerini gündeme taşıyabilir. Koronavirüsle ilgili yeni gelişmeler olabilir ve bununla ilgili yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.