Unutulması zor bir yıldan geçiyoruz. Böylesi bir yıldan geçerken, hayatlarımız her alanda değişim, gelişim ve evrilme gösterdi. Kimimiz daha duygusal oldu, kimimizse bu sıkışmalarda daha mücadeleci bir yapıya büründü. Ne olursa olsun eleştiri konusu ise, duygusal açıdan bizleri en çok ilgilendiren kişisel gelişim konularından biri oldu. Tanıdığımız veya tanımadığımız kişiler ile bir araya gelip fikir alışverişi yapmışızdır. Bu fikir alışverişlerinde dünyanın da yarattığı sıkışmalar sebebiyle her zaman aynı fikirde olamaz ve duymak istediklerimizi duyamayız. Bu noktada 'Eleştirilere ne kadar açığız?' diye düşündük mü? Çok hızlı dönen bu dünyada her eleştiriyi içselleştirmemek gerekiyor. Yaşadığımız hayatta herkesin kendine göre bir işi, çevresi ve sosyal hayatı var. Bu dinamikler ışığında elbette belli kırılmalar yaşadığımız dönemler oluyor. Bu dönemlerde yaptığımız, söylediğimiz şeyler eleştirilebilir. Bu eleştirileri yanlış anlamamamız, duygusal yöne çekmememiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Elbette her eleştiriye de kulak asmamalıyız, ancak fikrine güvendiğimiz kişilerin eleştirilerine aşırı duygusal bakmanın, o kişilerle olan iletişimimizi etkileyebileceğini unutmamak gerekir.



KARAKTERİMİZ GÜÇLENİR

Eleştiriyi kendimizi geliştirmek amacıyla kullanmalıyız. Eylemlerimiz sonrasında aldığımız eleştiriler bizi ne kadar etkilerse etkilesin bu noktada kendimizi geliştirmek için bir çaba ortaya koymadığımız anda eleştiriyi yapan kişiyi haklı çıkarmış olmaz mıyız? Yani demek istediğim, eleştirileri bir tartışma unsuru olarak değil de itici bir güç olarak kullanmak gerekli. Bu hem mental açıdan bizi etkilememiş olacak, hem de sağlıklı iletişim kurmamızı sağlayacaktır. Eleştiriler, göremediğimiz kör noktalardır. Bu eleştiriler kimi zaman işimizle, ilişki hayatımızla, kararlarımızla, kimi zaman da sosyal çevremiz ve davranışlarımızla ilgili olmuştur. Hayatımızın her noktasında eleştiriye açık olmak bize önemli tecrübeler katacaktır. Eleştiriye objektif bakmak, karakterimizi güçlendirecektir



ASTRO GÜNDEM

Venüs, Plüton'la iletişim kuracak! Dinle yönetilen devletleri ve kararlarını gündeme getiriyor. 11 Şubat 1929'da Merkür Retro'sunda kurulan Vatikan Şehir Devleti'ndeki sağlık sorunları dünya gündemini ilgilendirebilir.