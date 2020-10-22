Doğum haritalarımızın en önemli parçası olan Güneş, su burcunun en sabit burcu olan Akrep burcunda. Bu transit hayatın gizli çekmecelerini bizlere gösterirken, uzun zamandır konuşulmayanlar konuşulabilir, bir araya gelmeyen karakterler bir araya gelebilir ve küslükler bitebilir.



DÜNYA NEREYE GİDİYOR?

Güneş'in Akrep burcuna olan ziyareti öyle sıradan bir ziyaret değil, eşine az rastlanır türden. Yol gösterici edasıyla insanlara akıl vermeye çalışan kişileri gözlemleyebiliriz. Bu kişiler hayatın ne kadar adil olmadığı düşüncesini bizlere hatırlatacak. Gökyüzü, içgüdülerimizi izleyeceğimizi işaret ediyor. Gerçekleştirmek istediğimiz ne varsa bu süreç içerisinde gerçekleştirmek isteyeceğiz. Kimilerine çok güç gelen durumlar kimilerine ise çok kolay gelecek diyor gök kubbe… Dolayısıyla yaptığı işin büyüğü küçüğü olmaksızın o işe yüzeysel bakan kişiler kendilerini belli ederken, birtakım ters düşmeler de kendini belli edebilir. Akrep'in hazır cevaplı halini tüm burçlar hissedebilir. Güneş Akrep burcundayken nelere dikkat etmeliyiz?

Yalan üzerine kurulan ilişkilere

Tutarsız davranan kişilere

Halsizliğe

Hazırcevap olmaya ve soruya soruyla cevap vermeye

Başarımızı etkileyebilecek duygusal etmenlere

Temizliğe ve titizliğe

Vücuttaki iltihap problemlerine

Çevremizdeki insanların duygusal durumlarına eleştiri yapmamaya

Ne olursa olsun yapıcı olmaya Güneş, cesaret göstermemiz gereken konulara eğilmemize önayak olacak. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise, her zamanki gibi görünen kalıplaşmış anlayışlardan uzak durmak. Neden mi? Çünkü Güneş'in bugün Akrep burcuna geçmesi sıradan etkileri beraberinde getirmiyor. Eşine az rastlanır bir türde olan bir döngüye merhaba demeye hazırlanıyoruz. Bu döngüde;

Tutamayacağımız sözler vermemeliyiz.

Önemli sözleşmeleri ve kontratları imzalarken detayları es geçmemeliyiz. Güneş Akrep burcundayken ön plana çıkan duygular:

Başarma arzusu, tutku ve kıskançlık Etkisini göremeyeceğimiz duygular:

Temkinli olmak, kontrollü olmak ve içe dönüklük.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Chiron kontağı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmeleri işaret ediyor. 1397'de Satürn Akrep döngüsünde kurulan İsveç'in Türkiye ile yapacağı teknolojik atılımlar, internet altyapılarında büyük devrimleri beraberinde getirebilir.