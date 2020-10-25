Güneş'in su burcuna olan ziyareti daha tazeyken iletişim gezegeni ile kavuşması beklenmedik zamanların habercisi niteliğinde olabilir. Sağlam temeller üzerine planlar ve istikrar ile ilgili yoğun süreçlere giriş yapıyoruz.

Sakin bir yıl gibi başlayan 2020, önemli kırılmaları ile en unutulmaz yıllar arasına girmeyi başardı. Bu sıkışmalarla dolu yılın etkilerini ise halen görüyoruz.

ODAĞINIZ DEĞIŞECEK



Gökyüzü transitleri 2020 yılının zor süreçleri de beraberinde getireceğinin işaretlerini vermişti. Bu da demektir ki Güneş'in Merkür ile olan kavuşumunun şakası yok. Kendi potansiyelimizi de aştığımız bir döngüye giriyoruz.

Yaşantımızda eksik gördüğümüz alanlara yöneleceğimizi ve buraları değiştirmek için yoğun bir çaba vereceğimizi işaret eden Güneş–Merkür kavuşumu, aslında odak noktamızı bambaşka yerlere çevirmemizi sağlayabilir. Daha önce duymadığımız şeyleri duyacağımız bir kavuşumdan geçerken, hangi konuda ne yapmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. İlerlemek istediğimiz yolu bir nevi kendimiz açacağız. Geleceğimizi planlarken, yaşanabilecek aksilikleri ise atalet göstermeden aşmak isteyeceğiz.

Güneş ve Merkür kavuşumu bizlere;

Çektiğimiz güçlükleri

Geride bırakmak için emek verdiğimiz maddi zorlukları

Ve en önemlisi ise hayatımızın kırılmalarını nasıl yönetmemiz gerektiğini hatırlatacak.

GÖRÜNMEZ BASKI



Zihinsel ve fiziksel anlamda yol kat etmek isterken çevremizdeki baskı havasını solumak şaşırtıcı olmayacak. İletişim gezegeni Merkür, Güneş ile kavuşurken, aslında söylememiz gereken cümleleri tam yerinde ve tam zamanında söylememiz gerektiği gerçeği ile bizi baş başa bırakacak. Önceliklerini erteleyenler ise daima görünmez baskıyı hissedebilirler. Dolayısıyla gök kubbe daima karar vermeye hazır kişileri, Ekim ayı boyunca destekleyecek.

İletişim gezegeniyle kavuşum yapan Güneş, neyi ne zaman söylememiz üzerinde bu kadar durmuşken sıkılma hali gösterenlerin de sayısı artacak. Ancak hayatta düştüğümüz zamanların da olduğu gerçeğini bilmek gerekiyor. Güneş'in iletişim gezegeni ile olan kavuşumu ise; ''Önemli olan nasıl düştüğümüz değil, kalkmaya çalışırken verdiğimiz çabadır'' dedirtecek.



ASTRO GÜNDEM



Güneş, Merkür'ün kalbinden geçecek. Bu geçiş sağlık alanındaki gelişmeleri işaret ediyor. Dünya genelinde aşı çalışmaları hakkında kamuoyuna net veriler aktarılabilir. 1 Kasım 1993 kuruluşlu ve Akrep burcu olan Avrupa Birliği, tarım ilaçlama konusunda dünyayı ikiye bölebilir.