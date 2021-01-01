Sonunda geldik! Öncelikle yeni yıl hepimiz için hayırlara vesile olsun. Huzuru bulduğumuz, zorlukları aştığımız, planlarımızı teker teker gerçekleştirdiğimiz bir yılı, siz sevgili okurlarım için temenni ediyorum. Gökyüzü en güzel sürprizleriyle sarıp sarmalasın sizi…

İyisinden çok kötüsüne bulandığımız ve karanlığında kaybolduğumuz bir yılı geride bıraktık. Bütün insanlığın elindeki özgürlüğü aldı bu yıl… Yüzyılda bir yaşanan pandemi kelimesinin bugünlerde içerisinden geçerken gökyüzünün maviliğine ve özgürlüğüne kavuşacağız. O güne kadar biraz daha mücadeleye dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor Ocak ayının gezegen hareketleri… Zemheri karanlığın içinden bir günde çıkmanın mümkün olmadığı gibi yeni yılın yükünün hepimizden daha ağır olduğunu da unutmayın. 2021 yılında var olma mücadelesini insanlık kazanacak.

2021 yılı da geçen yıldaki yoğunluğu ve bilinmezliği hatırlatırken, artık hayatın parametrelerini daha iyi okuyabilen biz insanlık, tecrübeli bir şekilde hareket etmek isteyeceğiz. 21. yüzyılın en titiz topluluğu olma yolunda ilerleyeceğiz. Kulaklarımızı, ülkenin ve dünyanın her köşesindeki gelişmelere kabartacağız.

Dünya eğitime daha çok kafa yorarken, son 1.5 yıldır evden eğitim alan tüm insanlık sanki söz birliği yapmışçasına birçok ülkede yeni eğitim modelleri can bulacak. Yeni eğitim alanları, kurslar ve etüt merkezlerinin açılacağını işaret ediyor Jüpiter-Satürn-Kova seyri.



HOŞ GELDİN KOVA ÇAĞI

Kesin olan şu ki; 2021 yılı, bizi diğer yıllardan farklı bir sürece doğru sürükleyecek. Gök kubbe, Kova çağını başlatırken, diğer yandan mücadele gezegeni Mars, toprak burcuna geçiş yapacak. Uzun zamandır ateşe teslim olan gökyüzünde toprak geçişleri artarken, bu yılın ilk ayından itibaren;

Tarımı

Sağlık sektörünü

Dijital medya ve marketing sektörünü

İç piyasaları (ithalat ve ihracatı)

Bilim ve teknolojiyi gündeme taşıyacak.

Yaşadığımız günlere kolay gelmedik. Başımızdan geçen olaylar hep aklımızın bir köşesinde durdu. Hayatımıza tecrübe olarak devam etmemizi sağladı. 2020 yılı, bize çok şey kaybettirdi. Ama en başında bizlere tecrübede kazandırdı. Yeni yılın ilk ayında da bize bir önceki yılı hatırlatarak kendini gösterecek. 2021'in başında bir önceki yılı hatırlayacağız.



ASTRO GÜNDEM

Bugünden sonra 2021 yılında var olmak için yönünü değiştiren global markalara tanıklık edeceğiz. Merkür-Neptün 60'lığı hızlı tüketilenin çabuk unutulduğu günleri bize hatırlatabilir. Uzun zamandır sosyal medyada olan bazı fenomenlerin ani düşüşlerini konuşan dünya, bir anda yeni fenomenleri gündemine alabilir.