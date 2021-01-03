Zihnimize engel koymanın ve kaygıların bizi karanlık süreçlere ittiği, yüzyılın en farklı yıllarından bir tanesini ardımızda bıraktık. 2021 yılına bireysel anlamda bir yenilenme ile girecek, odak noktalarımıza kıracağız hayatımızın direksiyonunu… Geçen yıl ne kadar yorulduysak ve kaygılarımız arttıysa bu yıl da o miktarda huzurumuzu artırmak isteyeceğiz. Tıpkı geçen yıl kaleme aldığım '2020 Şifreleri Çözüyor' kitabım gibi kara kaplı bir yıl olan 2020 yılı, korkularımızı ön plana çıkaran, bizi olmadık davranışlara sevk eden ve günlük planlarımızı dahi baştan aşağıya değiştiren bir yıl oldu. 2021'in alameti farikalarından birisi de yalnız vakit geçirmeyi tecrübe eden biz insanoğlunun kendisi ile konuşabilmesi, sırlarını saklayabilmesi ve kendisi için geleceğe umutla bakabilmesi olacak. Ocak ayında;

Tembelliğin yaratabileceği rehavete dikkat!

Yıllık izin kullanımına dikkat!

Akrabalarınızın iyi niyetinizi suiistimal etmesine dikkat!

Sosyal medya paylaşımlarınıza alacağınız eleştirilere dikkat!

Duygularınızı ortaya koyarken aşırıya kaçmamaya dikkat! 2021 yılının ilk Ay boşluktası yarın karşımıza çıkacak. Biz ne kadar bugünlerde yeni yıla girdiğimizi anlamasak da, çözümler ve özgürlük bu yılın içerisinde karşımıza çıkacak.

Noter, alım–satım, sözleşme imzaları, taşınma, seyahat için bilet alımı ve hukuksal yazışmalar önemli olacak.

Ocak ayında eğitime yatırım yapmak isteyenlerin sayısı artacak. İş hayatımızda da kendimizi geliştirme düşüncesi ağır basabilir. Ortalama 10 gün boyunca girişimlerinizi ayın boşlukta olduğu aşağıdaki günlerde yapmamanızı tavsiye ederim. Gökyüzü yeni yılda kalbimize kişisel notlar aldıracak. Ay'ın boşlukta olduğu saatler: 4 Ocak Pazartesi 23.33'ten 5 Ocak Salı 07.41'e kadar 9 Ocak Cumartesi 03.58'ten 13.14'e kadar 10 Ocak Pazar 20.29'dan 11 Ocak Pazartesi 15.29'a kadar 13 Ocak Çarşamba 09.22'ten 18.43'e kadar 14 Ocak Perşembe 11.27'den 16 Ocak Cumartesi 00.16'ya kadar 20 Ocak Çarşamba 10.28'den 20.55'e kadar 22 Ocak Cuma 23.27'den 23 Ocak Cumartesi 09.42'ye kadar 25 Ocak Pazartesi 09.17'den 20.51'e kadar 27 Ocak Çarşamba 19.54'ten 28 Ocak Perşembe 04.53'e kadar 30 Ocak Cumartesi 03.53'ten 10.02'ye kadar



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter-Neptün 45'liği 1991 yılında dağılan Sovyet Birliği'ni gündeme getirebilir. 25 Ocak 1978 doğumlu burcu Kova, Satürn'ü Başak olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gündemin konuşulan ismi olabilir. 29 Ocak 2000'de Güneş-Kova döngüsünde kurulan Bilişim Teknolojileri Kurulu, mobil altyapı konusunda önemli gelişmelerin öncüsü olabilir.