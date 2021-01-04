2020 yılının gelişi ile birlikte insanoğlunun daha önce hiç tanışmadığı bir virüs ile karşı karşıya geleceğine yönelik işaretler gökyüzünde yer almıştı. Gökyüzünün verdiği işaretlere göre, yılın ilk tutulmasıyla birlikte etkisini göstermeye başlayan virüsün, yıl sonunda da etkili olmaya devam edeceği ve mutasyon geçireceği de gökyüzünün işaretleri arasında bulunuyordu.

Sosyal mesafe kuralları gereği hayatlarımızı iyice kısıtlamış durumdayız. Peki, şu anda içinde bulunduğumuz durum ne zaman değişecek? Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geri dönecek? Bu ve benzeri soruların cevabı için gökyüzü neler söylüyor, hep beraber bakalım.



KİTAPTA YAZMIŞTIM

Beni yakından takip edenler bilir ki '2020 Şifreleri Çözüyor' adlı kitabımda bu konuları ele almıştım. Benim için o kitabı yazmak çok zordu. Keskin bir kitaptı. Kitapta özellikle Ağustos temasında hastalığın, bir iklim hastalığı olarak tanımlanacağını ifade etmiştim. 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü, bu hastalığı iklim hastalığı olarak belirleyip, grip ve benzeri birçok hastalığı da Covid-19 çatısı altında toplayarak benzeri açıklamalar yapacak. Bunun yanı sıra virüsün, sadece belli bir yaş kesimini değil, bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için özel çalışılmış, laboratuvar virüsü olduğuna da tanıklık edeceğiz. Birçok siyasetçi ve ülkenin, birbirlerine uluslararası alanda dava açtıklarına da şahit olabiliriz.

Aklımızda kendisine en çok yer bulan sorulardan birisi maskeler. Hayatımıza gireli neredeyse 1 sene oldu değil mi? Ama merak etmeyin. Yakında maskelerden kurtulacağız. Gezegen hareketleri, 2021 yılında 21 Mart ile 21 Mayıs tarihleri arasında dünyanın eş zamanlı olarak aşıya maruz kalacağını, ne kadar sansasyon yaratılsa da maske kullanımına devam edenlerin yavaş yavaş maskeyi bırakacaklarını işaret ediyor. 2021 Mayıs ayına kadar onaylanacak olan bütün aşı çalışmaları (her ne kadar aşı savaşlarının içerisinde kalacak gibi olsak da), birçok devlet tarafından eş zamanlı olarak kamusal ve kurumsal alanda uygulamaya geçebilir. Maskeyi çıkarırken, aşılama tüm dünyada yaygınlaşmış olacak. Not: Bu yazı '2021 Var Olmak' kitabından alıntılanmıştır. Siz değerli okurlarım için bu konulara yeni kitabımda bolca yer verdim. '2021 Var Olmak' kitabımın size bir başucu kitabı olması dileklerimle.



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter-Neptün 45'liği, iletişimi uluslararası düzeyde popülerliğe ulaşan mobil uygulamaları gündeme taşırken, arkadaşlık ve tanışma sitelerinin geldiği süreç yeni yapılanmaları da beraberinde getirebilir. Birçok arkadaşlık uygulaması yeni yaptırımlara maruz kalabilir.