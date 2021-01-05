Kripto para kavramı temel olarak bir sanal paradır. Sanal olduğu ve fiziki bir boyutu olmadığı için taklit edilemezliği ile bir kesim tarafından güvenli olarak kabul edilir. Ayrıca kripto paralar belirli çevrimiçi alanlar için özel olarak da üretilebilir. Bu yazıda siz değerli okurlarım için kripto paraların artık dünyanın yeni para birimi oluşunu kaleme aldım.



BİTCOİN İLK ADIMI ATAN PARA BİRİMİ OLDU

3 Ocak 2009'da Oğlak burcu döngüsünde, Satoshi Nakamoto adlı bir kişi tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk kripto paradır. 2009'dan günümüze kadar olan süreçte sanal paranın yaygınlaşmaya başlaması dijital cüzdan hizmeti veren bazı sitelerin ve yazılımların güvenilirliğini de sorgulatmaya başlamıştır. Tabii ki kripto paraya yapılan ilk eleştiriler para konusunda geleneksel usuller ile çalışan bankalardan gelmiştir. Kripto paralar son bulur mu? Kripto paranın güvenilmez olduğu ve bir gün sona ereceği yönünde tespitleri vardır. Borsa üzerinde birden bire yükselmesi ve birden bire düşmesi, ile güvenilemez olduğu konusunda ileri sürdükleri en büyük kozdur. Fakat bu konuda kripto paranın savunması ise hiçbir merkez ve devlet tarafından yönetilemiyor olması ile güvenli olduğudur. Yani sonuç olarak iki taraf da birbirini suçlamaktadır. Kripto para konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar:

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi hukuksuz suçlar için çok rahat bir ortam sağlaması,

Sanal paranın kişilere ya da belirli bir zümreye özel olması ve devletlerin müdahale ve kontrolünün dışında olması.

Sanal dünyanın bu konuda devletlerden ileri boyutlarda olarak kendini geliştirmesi.

Bu noktada Blockchain ağı ise devlet ve kripto para arasında bir köprü vazifesi görmek adına hukuksuzlukları engellemek için kendini geliştirmektedir. Kripto para kullanımında bazı protokoller getirmek hedeflerinden biridir.



HERKES KENDİSİNİN BANKASI OLABİLİR

Değişim rüzgârları ekonominin üzerinde de eserken bu düzene ayak uydurmak bir sorun olabilir. Fakat tespit edilenler ve veriler, kripto paranın gündemimizi ilerleyen süreçte çokça meşgul edeceği yönünde. Bu yeni sistem ile herkes kendisinin bankası olabilir. Bunun olumlu ya da olumsuz yansımalarını da 2021 gibi geçişlerle dolu olan bir senede göreceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Merkür - Plüton kavuşumu temizlik şirketlerini ön plana çıkarırken bu şirketlerin içerisinde bulunduğu skandalları duyabiliriz. Bunun yanı sıra dünyadaki birçok mülteci kampında dönen olayların perde arkasını dünya ekranlarında izleyebiliriz.