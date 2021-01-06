İlk ile son arasında çok fark vardır değil mi? Buna en iyi örnek olarak insanlık tarihini verebiliriz. Şu anda içinde bulunduğumuz çağ ile ilk çağlar arasında çok büyük farklar yok mu? Hayatımız kolaylaştı, iyice hız kazandı. Doğal olarak gerçekleştirdiğimiz seyahatler de değişim göstermeye başladı. Ulaşım ağı mesafeleri kısalttı. Uzak kavramı eskisi kadar sükse yaratamaz oldu. En uzak mesafeleri en yakınmış gibi hissettiren hava yolu ulaşımına hep birlikte yakından bakalım.



ARAYIŞLAR ÇÖZÜM GETİRDİ

İnsanoğlu var olduğu tarihlerden bu yana hep bir arayış içerisinde oldu. Elindekini farklı değerlendirmek için var olma mücadelesi verdi. Bu arayış, yeni şeyler keşfetmek, hayatlarımızı kolaylaştırmak için çeşitli adımlar atmamızı sağladı. En büyük gelişmelerden birisi de ulaşım ağında oldu. Ulaşımın gelişimi aramızdaki mesafeleri kısalttı. İhtiyaçlarımız kullanım şeklimizi değiştirdi.

Hava yolu ve uçak kelimesi, hayatımıza 20'nci yüzyıl itibariyle girmeye başladı. Uçaklar, ilk olarak savaşlarda kullanıldı. Barış ortamı sağlanınca da başka türlü faydalanmak istedik. İhtiyaçlarımız, kullanım şeklimizi değiştirdi. Seyahatler için hava yolunu kullanmaya başladık. Haftalar, günler süren yolculuklar, saatlere kadar indi.

İlk olarak 16 Kasım 1909'da İkizler – Yay aksı tutulmasında, Delag ile başlayan ilk hava yolu serüveni şu anda birçok global marka ile devam etmekte. Öyle bir sektör haline geldi ki hava yolları artık dünyadaki gelirin büyük bir sahibi.

Özellikle de pandemi sürecinde kargo şeklindeki hava yolu taşımacılığı da ön plana çıktı.



KOLAY ULAŞIM TÜKETİMİ ARTIRDI

Yaşamımıza kolaylık sağlayan ulaşımın etkisini hafifletmek doğru olmaz. Büyük kolaylıklar sağladığı gibi mesafeleri de kısalttı. Bizler de bu kolaylığın kullanım alanlarını değiştirerek çeşitlendirdik. Sadece seyahat için kullanırken, şimdilerde bireysel ihtiyaçlarımız için de kullanmaya başladık. Kendimizden kilometrelerce uzaktan alışverişler yapar olduk. Havayolundan bahsederken, virüsün etkisinden bahsetmezsek olmaz. Yaklaşık 1 yıl gibi bir süreyi geride bıraktık pandemide. Hava yolu ulaşımı bu süreçte çok olumsuz etkilendi. Ulaşım yolları kapatıldı. Seyahat edemediğimiz için planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Bu durum 21 Mart tarihinden itibaren birçok hava yolu firmasının açılmasıyla daha yoğun bir sürece hazırlayacak bizleri. Dünya bir uçtan diğer uca seyahat ederken, aynı zamanda birçok hava yolu şirketi de el değiştirecek. Son zamanlarda hava yolu firmalarının hisseleri ne kadar düşüyor olsa da tamamen el değiştirme sürecinin bir parçası olacak.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Güneş karesi ağır sanayi ve üretim firmalarının yapacağı yenilikleri konuşmamıza zemin hazırlayabilir. Otomotiv firmalarının hisse değerleri konusu finans uzmanlarının ilgi odağı olacak. Bununla birlikte Yunanistan limanları da dünya gündemine oturacak.