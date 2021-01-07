Merkür, astrolojide zekayı ve iletişimi simgeler. İletişim ile ilgili her konuda karşımıza çıkan Merkür, yarın saat 14.00'te Kova burcuna geçecek. Merkür, bu hareket ile birlikte düşüncelerimizi etkileyecek, iletişimin hızlanacağı dönemde, iletişime olan ihtiyacımızı daha çok artıracak. Sevgili okurlarım, son dönemlerde zorlu süreçlerden geçtik. İletişimsel olarak kopukluklar yaşadık. Merkür'ün bu geçişi ile birlikte bu kopuklukları telafi etmeye çalışacağız. İletişimsiz geçirdiğimiz günlerin acısını çıkarmak isteyeceğiz.



PLAN KURMAYA DEVAM EDECEK MİYİZ?

İletişim gezegeni Merkür, birbirimizle kurmuş olduğumuz ilişkilere ışık tutarken, bir yandan da ertelediğimiz planların aslında yeniden gündeme geleceğini işaret edebilir. Nasıl mı? Daha önce kurmuş olduğumuz ama bazı sebeplerden ötürü yapamadığımız planlarımızı, yarından itibaren tekrardan gözden geçirmek isteyecek olan bizler, bu tarihten sonra uzun süreçli planlarımıza yenileri eklemek isteyeceğiz. Aklımızın bir köşesinde olacak planlar ise;

Yatırımlar,

Tatil planları,

İş, ev veya ofis değişimi,

Yeni eşyalar,

Dış görünümümüz için yapacağımız harcamalar,

Eğitim için online kurslar,

Yurtdışı ve vize konuları olabilir.



KARA BULUTLARA ELVEDA

Hani hep diyoruz ya yaşamımız hızlandı diye, artık bunu daha fazla hissedecek ve çağın hızına ayak uydurmaya çalışacağız. Belirli kalıpların dışına çıkarak, yeni arayışlar içerisinde olacağız. Çağa ayak uydurmak ne kadar zor olsa da bunu bir şekilde yapmak isteyeceğiz. Çünkü bütün dünya gibi bizim de yeniliğe ihtiyacımız var. Merkür, hava burcundayken alışılmışı ve her zaman varlığını sürdüren düzenleri değil, yeniyi konuşuyor olacağız. Konfor alanımızdan çıkmak isteyeceğiz. İletişimin gücü ön yargının da önüne geçecek. Gök kubbe, doğru iletişim ile aşılamayacak hiçbir sorun olmadığını bize bir kez daha hatırlatacak.



ASTRO GÜNDEM

Mars, Boğa burcuna geçiyor. Bu geçiş dünyada eş zamanlı olarak paranın dengesinin değişeceğini gözler önüne serebilir. Kripto para kullanımını arttıran ülkelere yenileri eklenebilir. İlk büyük satın alımların kripto para ile yapılacağı süreç başlıyor.