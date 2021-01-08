Yeri geldiğinde duygularımızla hareket ederken, kimi zaman da duygularımızın mantığımızı etkilemesini istemeyiz. Bu tarz arada kaldığımız durumlarda hatalara düşsek de bugün gerçekleşen Merkür'ün Kova burcundaki seyri, içimizdeki sorun çözen tarafı ortaya çıkaracak. Hata yapsak bile bu hatadan en doğru dersi çıkaran tarafımızı ortaya koymak isterken duygularımızla mantığımızı bir dengeye oturtmak isteyeceğiz. Ani kararlar ve buna bağlı olan tepkilerden uzaklaşmak ise Ocak ayının getirdiği alameti farikalardan birisi olurken, hayatımıza en doğru yönü vermek isteyeceğiz.



DUYGULAR DA YORULUR

İletişim gezegeni hava burcundayken hayatımızdaki dengeden sorumlu olduğumuzu kaleme almıştım. Bu öyle bir durumdur ki, bizi amansız bir mental yorgunluğa sürükleyebilir. Bu süreçte yapacağımız en doğru hamle ise zihnimizi toparlamak konusunda daha kararlı olmak olacak.

Merkür'ün Kova burcundaki hali ise toparlayamadığımızı düşündüğümüz yerleri daha derli toplu hale getireceğimizi işaret edecek. Öğrenme konusunda zorluk yaşamadığımızı düşündüğümüz bugünlerde en çok da kendimiz için en doğru olanı yapma gayesinde adımlar atacağız. Evrenin sandığımızdan çok daha büyük olduğunu unutmayın! Duyguların yaratabileceği yorgunlukları da göz önünde bulundurun.

Merkür, Kova burcundayken dikkat etmeniz gerekenler:

İletişimde sivri çıkışlar artabilir.

Birbirimizi dinleme azalabilir.

Herkes 'Ben biliyorum'u ispat etmeye çalışabilir.

Ortaklı çalışanlar gizli kapaklı işleri öğrenebilir.

Eski dostlarımızdan ricalarımız ve isteklerimiz artabilir.

Sözleşme imzalama sürecinde olanlar birtakım detayları gözden kaçırabilir.

Merkür Kova burcundayken;

Uzun süreli plan yap.

İkili ilişkilerde gözlemci tarafını kullan.

Merkür Kova burcundayken;

Acele karar verme.

Aşk hayatında önyargılı olma.

Merkür-Kova'nın ters günleri:

5 Ocak, 9 Ocak, 10 Ocak, 12 Ocak, 20 Ocak, 22 Ocak, 24 Ocak, 30 Ocak

NOT: Yukarıdaki tarihlerde birileri ile konuşmaya, anlaşmaya, sırlarınızı paylaşmaya ve en önemlisi de yardım istememeye özen gösterin. Çünkü Merkür, diğer gezegenlere sataşacak. İzleyin, öğrenecekleriniz var.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Neptün 60'lığı, global şirketlerin değişimini gözler önüne sererken büyük şirket evliliklerine tanıklık edebiliriz. Dünyada paranın dengelerini değiştirebilecek kararlar alınabilir. Amerikan borsası, gündemi bir anda değiştirebilir.