Çevremizle her zaman iletişim halinde oluruz. Bu durum hayatımızın her anı için geçerlidir. Peki, onların her istediğini yapmak zorunda mıyız? Tabii ki hayır… O zaman, insanların isteklerine neden "Hayır" diyemiyoruz? Bu konu üzerine kaleme aldığım yazıda, kafamızdaki soru işaretlerini dağıtmak niyetindeyim…



DOĞRU İLETIŞIM

İnsanlarla iletişim içerisindeyiz. Girdiğimiz bu iletişim asla tek taraflı bir şekilde düşünülmemeli. İletişimin yaratmış olduğu ilişkilerimiz gereği hepimizin birbirinden istekleri olur. Ama herkesin isteğini gerçekleştirmek gibi bir güce ve lükse sahip değiliz. İnsanların isteklerine odaklanmak, kendi hayatımızı olumsuz etkiler. Başkalarını düşünmekten kendimizi düşünemez oluruz. Aldığımız nefes, geçirdiğimiz her saniye bize ait. Bunun farkına varmalıyız. Neden hayır diyemeyiz? Bazı soruların cevapları bizim için kolay olmaz. Cevap verene kadar aklımızda çeşitli düşünceler dolaşıp dururken, bizler neden hayır diyemiyoruz?

Baskılardan.

Hayır dediğimiz kişiyi kaybetme korkusundan.

İnsanlarla kavga etme ihtimalinden.

Karşımızdaki kişiyi üzmemek için.

Bencillikle suçlanma korkusundan. Çevremizle kurduğumuz bağlantılar her zaman sağlıklı olmayabilir. Duygularımızı suistimal edecek olan kişiler de yok değil. Bu durumun sonuçlarına istesek de istemesek de katlanmamız gerekebilir. Kötü sonuçlara maruz kalmamak için duygularımız ile hareket etmekten kaçınmalıyız. Bedelini ödemek istemeyeceğimiz, pişman olacağımız bir davranışı yapmamalıyız. Hep çevremizden bahsediyoruz. Konu bizi oraya doğru yönlendiriyor. Yakın arkadaşlarımızın ve çevremizin baskısından kaçınmak isteyebiliriz. Yalnız kalma korkusu yaşayabilir, belki de bencil olarak anılabiliriz çevremizde... Böyle bir durumda olmayı kim ister ki? Kendimizi yanlış anlatmayı istemeyiz oysa ki bizim de anlaşılmaya ihtiyacımız var. Birbirimizle iletişime geçmeye ihtiyacımız var. Çıkara dayalı olmayan, samimi ilişkilere…, Belli bir süre sonra hayır diyememek sürekli hale gelebilir. Boşvermişlik ile birlikte ''Hayır'' kelimesini hayatımızdan bile çıkartabiliriz. Unutmayın ki dış dünya sizden daha değerli değil. Kendimize karşı duyduğumuz değeri başka kişilerle mukayese etmek bu konuda düşebileceğimiz en büyük yanlışlardan.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Chiron karesi dünyadaki siyasi liderlerin ve ülke yönetimlerinin önemli sınavlardan geçebileceğini işaret ediyor. Sosyal devlet anlayışı, seçme ve seçilme, eşitlik gibi konular özellikle de sosyal medya mecralarından dünyanın her yerinde dile getirilebilir.