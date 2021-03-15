KOÇ

Geleceğe dair planlarınızı göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızın bilincine varmak iyi hissettirebilir. Çevrenizdeki art niyetli insanların tutumlarını yorumlayacaksınız.

››› BOĞA

Geçmişten taşıdığınız bazı dertlerinizi bir kenara bırakmanın hafifliğini ruhsal olarak hissedeceksiniz.

Aldığınız yapıcı kararlar size farklı bir çehre kazandıracak.

››› İKİZLER

Sorumluluklarınızın bilincine varmış olmak, aileniz ile aranızda olan iletişiminizi düzene koyacak.

Zihninizi yoran algılardan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Maddi durumunuza bir denge getirmek isteyebilirsiniz.

››› YENGEÇ

Planladığınız işleri bir bir gerçekleştiriyor olmanın mutluluğu üzerinizde olacak. Saygınlığınızın artması size özgüven kazandıracak.

Gökyüzü arkadaş çevrenizde özlenen ve aranılan kişi olacağınızı işaret ediyor.

››› ASLAN

İletişim dilinize dikkat ettiğiniz bir haftadasınız.

İkna kabiliyetiniz kullandığınız kelimelerde saklı. Ailenizin yaşadığı sorunlar ile ilgilenebilirsiniz.

››› BAŞAK

Arkadaş grubunuzda anlam veremediğiniz gerginlikler olabilir. Ruhunuzu dinlendirmek isteyebilirsiniz. Bireysel ihtiyaçlarınıza yoğunlaşacaksınız.

››› TERAZİ

Yapılan eleştirileri dikkate alarak hayatınızda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Çevrenizin sunduğu iş imkanlarını geri çevirmeyeceksiniz.

››› AKREP

Aktivitelerinize ağırlık vereceksiniz.

Daha öce keşfetmediğiniz yeteneklerinizin olduğunu öğrenebilirsiniz.

Aile içindeki yanlış anlaşılmalara mantıklı açıklamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz.

››› YAY

İmkanlarınızı doğru değerlendirmenin faydasını göreceksiniz.

Son günlerde maddi birikimlerinizi yatırım yaparak değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Sonuç odaklısınız.

››› OĞLAK

Duygusal iniş çıkışlarınızı kontrol altına almakta zorluk çekmeyeceksiniz. Aile büyüklerinizden yardım almak iyi gelebilir.

››› KOVA

Hedefleriniz sizin için önemli olacak. Çevrenizde küslük yaşayan tanıdıklarınızın olgun davranamadığı konularda siz büyüklük yapacaksınız.

››› BALIK

Kişisel bakımınıza özen göstermek istediğiniz bir hafta.

Bu yöndeki harcamalarınız artabilir.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Satürn 45'liğiyle beraber elimiz ayağımız olan akıllı telefonlar korkulu rüyamız olmaya başlayabilir. 14 Mayıs 1984 doğumlu Boğa burcu Mark Zuckerberg'in yapacağı açıklamalar teknoloji dünyasındaki dengeleri değiştirirken yıllardır gizlediği bilgiler de ortaya dökülecek.