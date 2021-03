İletişimi ve haberleşmeyi temsil eden gezegen Merkür, bugün su grubunun en mistik düşünceleri barındıran burcu olan Balık burcuna geçecek. Takdir edersiniz ki bu geçiş sıradan bir geçiş olmayacak. Baharın havasına yavaş yavaş girmişken dünyanın değişime olan adaptasyonunu daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Göremediğimiz en ince detaylar artık daha anlaşılır gelecek. Merkür son burçta hareket ettikten sonra 4 Nisan'dan itibaren Zodyak'ta yeni bir yolculuğa başlayacak.



REALİST BAKIN

Haberleşme gezegeni hazır su burcunda konum almışken, bu ziyaretin iletişimimizi etkilememesi düşünülemez. Hele ki günümüzde sosyal medyanın küreselliğinde şekillenen dünyada. Hal böyle olunca uzun zamandır aramızda bağ olan insanlarla çeşitli kırılmalar yaşayabileceğimizi işaret ediyor Merkür. Kariyer bazlı ele alındığında ise ortaklarımızı ve bağlantılarımızı ilgilendiren konuların da gündeme taşınabileceğini vurguluyor. Bu seferki iletişim serüvenleri ise Balık burcunun özellikleri ışığında gelişen duygusal kırılmalardan çok daha somut bir şekilde hayatlarımıza sirayet edecek. Merkür'ün Balık seyri bize realist bakmak konusunda farklı bir uzmanlık kazandıracak. Kendi içimizde yaşadığımız duygusal gerilimler, sorgulama yetimizi artıracak. Daha önce kendimize sormadığımız soruları sorabilir, hayata farklı pencerelerden bakmak isteyebiliriz.



GEÇİCİ DEĞİL, SEÇİCİ!

Merkür Balık burcundayken bizde bıraktıkları izlenimi güçlü olmayan kişiler hayatlarımızda varlıklarını sürdürmeye devam etmek istese de seçici olan yanımızı ortaya çıkaracağız. Sosyal çevremizi baştan dizayn ettiğimiz günlere giriş yapmışken, yaşadığımız olayların çoğuna duygusal bakmak istemeyeceğiz. İletişim gezegeninin su grubunun duyguları derin yaşayan burcundaki seyri sanıldığı kadar hafif geçmeyecek. Öyle ki takıntılı olduğumuz konularda kırmızı çizgilerimizi çekeceğiz. Prensiplerimiz bizi yansıtacak. Yaşamın sadece belirli alanlarında değil, her alanından düzen isteği akacak. En önemlisi ise obsesif yapıdakiler kendilerini daha net belli edecekler. Bu kişiler sadece belli başlı alışkanlıklarıyla değil, hayat stilleriyle ön plana çıkacaklar. Obsesif olanlar ve düzen arayanlar bir bir ortaya çıkarken, hepimiz çevremizdeki bazı insanlarla gerilebiliriz. Bunun sebebini çok da merak etmeyin. Belki size söylemeden toparlanmak isteyenler de vardır ve siz farkında bile değilsinizdir. Merkür'ün Balık burcuna geçişi 'Her şeyin bir sebebi var' dedirtecek.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Plüton 60'lığı, dünyanın her yanında eğitimle ilgili gelişmelerin olacağına dikkat çekiyor. Aynı zamanda Merkür, Balık burcuna geçiyor. Bu da su hijyeni konusunu gündeme taşıyabilir.