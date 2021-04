Dünyada gelişebilecek küresel krizleri geçen yıl çıkardığım '2020 Şifreleri Çözüyor' kitabımda detaylarıyla kaleme alırken, sokağa çıkma yasaklarından, yağmalamalardan, savunmasız ilerleyecek ekonomik gelişmelerden bahsetmiştim. Bütün dünyanın pandemi ile olan sınavını deneyimledik, şahit olduk. Her şey bir yana dünyadaki birçok alanın sıkışmasıyla beraber Kova döngüsündeki yük arttıkça artacak. Nisan ayının gökyüzü gündemi keskin çıkışların habercisi.



UZAKTAN EĞİTİM

Özellikle siyasete yakın olan sanatçıların tutumları, 2021 yılının Nisan ayının magazin gündemini dolduracak. Gökyüzü bu ünlü isimlerin dillerden düşmeyeceğini gösteriyor.

Öyle diziler vardı ki dünyaya olacakları önceden gösteren, mesaj içerikli kutucuklar gibi olacakları bilen…15 Şubat 1954 doğumlu, The Simpsons'ın yaratıcısı Matt Groening her ne kadar gündemde olmasa da bu ayın başka bir köşesinde kurguları üzerinden konuşulanlar arasında olabilir.

Genç kuşağın bu dönem içinde kimlerin peşine takıldığına ve eğitimin kabuk değiştirdiğine tanıklık edeceğiz.

Sıkışan yaşamların içinde daralan eğitim sistemi birçok ülkede ve ABD'de uzaktan eğitimin kalıcı hale gelmesini tartışıyor olacak. Bu hamle ABD ya da Kanada gibi eğitim sektöründen beslenen yapıları baltalar mı, göreceğiz.



GÖKYÜZÜ ATEŞE TESLİM

12 Nisan'dan sonra ateşe teslim olan gökyüzü, öğretmenleri, ebeveynleri, gençleri, çocukları, kamu alanlarını, sorumluları farklı bir açıdan gündeme getirebilir.

Dünya nüfusunun çeyreğini oluşturan gençlik, 2021'in hedefi haline gelecek.

Tüm dünyada tabular çok daha açık şekilde konuşulmaya başlanacak.

Nisan ayında başka neler mercek altına alınacak?

İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'u bu ay bilmeyenler de duyacak ve konuşacak.

ABD Savunma Bakanlığı'nın kalesi Pentagon konuşulabilir.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Mars 60'lığı 'Aşı her yerde!' dedirtecek. Etap etap açılacak hava limanlarına aşı merkezlerinin kurulduğuna tanıklık edeceğiz. Birçok ülkede havalimanlarının yönetimi el değiştirebilir. 19 Haziran 1964 doğumlu İkizler burcu Boris Johnson'ın açıklamaları kendi insanlarını sokağa dökecek.