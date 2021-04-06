Nisan ayı bütün hızıyla başladı ve hayatlarımızdaki etkisi daha önce hissetmediğimiz kadar yakın. Gök kubbenin de söyleyecek bir çift lafı var; "Herkes kendine baksın" sözünü bu ay bolca söyleyeceğiz. Gelin beraber kısaca nisan ayının gündemine bakalım.



MERKÜR KOÇ BURCUNDA

Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşen Merkür'ün Koç seyri ile birlikte pratik yönümüz kuvvetlenirken çevremizle kurduğumuz iletişim de güç kazandı.



YENIAY KOÇ BURCUNDA

12 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile taşınma konusu gündeminize gelecek. Bize birçok ilki yaşatacak olan bu yeni ay, içimizde çözemediğimiz konulara son vermek için geliyor.



VENÜS BOĞA BURCUNDA

Tarihler 14 Nisan'ı gösterdiğinde aşk ve sevgi gezegeni Venüs'ün hareketi başlayacak. Venüs, duygusal tercihlerimizin sonuçlarını konu alırken, keskin kişilikler ise ön planda olacak.



İLETIŞIM GEZEGENI TOPRAĞA AYAK BASIYOR

Hayatlarımızın ivmelendiği günleri işaret eden Merkür'ün Boğa seyri, somut planları gün yüzüne çıkaracak.

Değer verdiklerimize daha çok özen göstereceğiz.



MARS YENGEÇ BURCUNDA

Mücadele gezegeni Mars, 23 Nisan'da Yengeç burcunda hareket etmeye başlıyor. Hayatımızda belli konularda yeniden düzenlemelere gitmek isteyeceğiniz bu süreçte, ailemizde olan yorucu kişiler yeniden gündeme gelecek. Evliliğinde sorun yaşayanlar Mars'ın Yengeç haliyle ortaya çıkacak.



VENÜS-URANÜS KAVUŞUMU

Aşkı temsil eden Venüs ile yeniliği temsil eden Uranüs, kavuşum yaparken kişisel alanımız ile ilgili değişimler ve düzenlemeler yapmak isteyeceğiz. Sorunları olan ilişkiler bütün bu sorunları aşacağı gücü bulacak içlerinde.



MERKÜR-URANÜS KAVUŞUMU

İletişim gezegeni Merkür ile Uranüs kavuşumu gerçekleşirken yenilikçi olan kişiler daha fazla ön plana çıkacak. Sorunlu ortaklıklara deva gibi gelecek bu kavuşum.



DOLUNAY AKREP BURCUNDA

Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay ile hepimizi ve özellikle de Türkiye'yi yoğun bir program bekliyor. Bu dolunay hepimizi hizaya getirecek.

Nisan ayı keskin başlamıştı. Dolunay da bu keskinliğin ay sonunda da devam edeceğini işaret ediyor.



OĞLAK BURCUNDA PLÜTON RETROSU

Retro geliyor. Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak olan yer altı gezegeni bilinmezlikleri de beraberinde getirirken ani değişimlere hazır olun.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Mars 60'lığı yaşanırken 25 Aralık 1991'de Satürn–Kova döngüsünde bugünkü adını alan Rusya Federasyonu, yaptığı askeri hamleler ile gündemden düşmeyecek. Amerikan Borsası baş döndürücü günlere gebe.