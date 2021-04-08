Hepimizin en çok sevdiği, hiç bitmesin dediği yaz aylarına doğru geliyoruz. Gelin sağlıklı yaşamın en temel ipuçlarının üzerinden bir daha geçelim.



DOĞRU ZAMAN

Her besinin tüketilmesi için doğru zaman gerekir. Yaz aylarına yaklaşırken de kış aylarında müptelası olduğumuz çoğu yiyeceğe ara vermemiz gereken günler geldi. Her besinin mevsiminde tüketilmesi önemlidir sonuçta. Güne İlk olarak mutlak suretle kahvaltıyla başlayın. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz eforu sağlamanızda size yardımcı olur. Harcadığınız enerji ile aldığınız besinleri bir dengeye oturttuğunuz anda çabalarınızın sonucunu alabileceksiniz. Ancak sonuçları görmek konusunda aceleci olmamak lazım. Beslenme gibi uyku da temel ihtiyaçlarımızdandır. Yaşamımızın büyük bir kısmını uykuda geçiririz. Düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi fiziksel olarak rahatlamanıza da yardımcı olur. Yaz aylarının yaklaştığını ve hareket kazanacağımızı düşünürsek, düzenli uyku sayesinde bolca enerji depolayacağımızı da unutmayın. Uyku terörü ile başı dertte olanlar uzmanların yatmadan önce yemek yenilmemesi önerisini unutmamalılar.



HAREKET GEREK

Spor demek sadece fitness salonlarında çalışmak değildir. Unutmayalım ki pandeminin bize öğrettiği en büyük rutinlerden birisi de sporumuzu aynı zamanda evde de yapabilmek. Sonuçta hareketsiz kalmamak ve kaslarımızı bir şekilde çalıştırmak ilk hedefimiz. Düzenli sporun yolu sağlıklı bir yaşamla taçlanır. Yapacağımız spor aktivitesi sonucunda hem duygusal gel gitlerimizi bir kenara itebilecek hem de kendimizi fiziksel açıdan daha iyi hissedeceğiz.



CİLT BAKIMI

Güneşin içimizi ısıtacağı günler yaklaşıyor. Yaz aylarında da Güneş'in cildimizi parlatacağını düşünürsek cildimiz için ciddi bir hazırlık şart. Cildimiz, birçok dış ve psikolojik etkenden dolayı yıpranır. Parlak ve pürüzsüz bir cilt için bakımınızı ihmal etmeyin. Unutmayın ki yaz aylarında Güneş size ışık tutacak.

DEKORASYON

Yaza hazırlanırken kendimizi hazırlamak yetmez. Yaşam alanımızı da şekillendirmemiz gerekir. Yaz ayları için evin dekorasyonunda hareketliliği anlatan renklerin kullanması size yardım edecek.



ASTRO GÜNDEM

Gökyüzü ateş burcunun iktidarına geçti. 4 Nisan 1949 tarihinde Koç stelyumunda kurulan NATO sonun başlangıcına giriyor. Sürpriz askeri üslerin kurulmasının yanı sıra farklı asker konuşlandırmaları ekranlara kilitlenmemize sebep olabilir.