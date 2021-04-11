Hepimizin hayatlarında önemli dönüm noktaları, kırılmalar ve hedefler olur. Küçük yaşımızdan itibaren "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusu ile başlayan süreçler ise hedeflerimizle doğrudan ilintilidir. İnsanoğlu hayal kurmayı, hedeflemeyi ve bunları gerçekleştirmeyi istemeyi arzular. Malumunuz Kova Çağı'nın bizleri sınamaya hazırlandığı günlere doğru yürürken, hedeflerimiz için gerçekten adım atıp atmadığımızı sorguluyor muyuz? Sorgulasak bile sözlerimiz bir eyleme dönüşüyor mu? Gelin hedeflerimizin üzerinden bir daha geçelim, ne dersiniz?



GÜNDEM ETKİLİYOR

Hepimiz gündemi takip eder hale geldik. Günümüz yeni dünya düzeni de bizden tam olarak bunu istiyor. Elbette gündemi takip etmek bizi mental açıdan da etkiliyor. Bu konuları çevremizdeki kişilerle konuşuyor, fikirlerimizi paylaşıyor ve hedeflerimizden bahsediyoruz. Mental sağlığımızı zinde tutmak ve hedeflerimizi canlı tutmak için empati kuran ve dinlemeyi bilen bir çevrede bulunmak da burada önem kazanıyor. Herkesin kendine göre bir hayatı olduğu için yorum yapılırken de bu çerçeveden çıkmayan geniş düşünmeyen kişiler maalesef varlar. Nerede mi? Çevremizde, işimizde hatta ailemizde.



NET OLMALIYIZ!

Zorlu süreçleri geride bırakmak herkese göre değildir. Bu süreçler ise "geride bıraktım" demek ile de bitmiyor. Her hedef beraberinde zorlu sorumlulukları da beraberinde getirir. Kendimizi bilmek, potansiyelimizi tartmak da bu hedeflerimizin sonucuna katlanma konusunda önem arz ediyor. İstediğimiz hedefe doğru emin adımlarla yürürken sürekli hüsranla karşılaşmak emin olun sandığınızdan daha uzun etkiler getirir. Burada kendimizi en doğru şekilde analiz etmeli, isteklerimizi netleştirmeliyiz. Hayat net olanların yanındadır.



GÜZEL DÜŞÜNÜN

En basit hedefi bile yapmak, onu gerçekleştirmek özgüvenimizi arttırır. "Ben başarıyorum, yapabiliyorum" hissi verir. Dolayısıyla düşüncelerimizin iyi yönde olması eylemlerimizi, eylemlerimizin istediğimiz düzeyde olması da bir sonraki adımımızı etkiler. Bir sonraki adımı daima doğru atanlar ise, güzel düşünenlerdir. Sizler de kalbinizin en güzel tarafıyla düşünün ve hedeflerinizi yapabileceğiniz güce sahip olduğunuzu bilin. Kendini bilen bir kişi hazırlıksız yakalanmaz.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Neptün kontağı eğitim alanında çözüm arayan eğitimcileri işaret ediyor. Ebeveynleri, öğretmenleri ve okulları farklı bir süreç bekliyor. Hibrit eğitim bütün bir dünyanın ana maddesiyken kadınların ve çocukların bugünden sonra daha fazla konuşacağız. Dünyanın her köşesinde kadın siyasetçiler sosyal medya platformlarında birbirilerine destek verebilir.