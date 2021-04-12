KOÇ: Bu hafta işyerindeki gündem değişecek. Şans senden yana olacak ve aldığın kararların arkasında durmayı öğreneceksin.

Perşembe günü senin için önemli bir gün olacak.

BOĞA: Bu hafta meydana gelecek Yeniay, hayatına etki ederken, sosyal yönün kuvvetlenecek.

İlişkindeki şüphe duygusu ortadan kalkarken hafifleyeceksin.

İKİZLER: Sırtında taşıdığın yükler, nereye gidersen git seninle geliyordu. Bu hafta sırtında istemeden taşıdığın yüklere elveda diyeceksin.

Çarşamba günü senin için ön plana çıkıyor.

YENGEÇ: Bu hafta gökyüzünde öncü burçta Yeniay gerçekleşecek.

Açık sözlü bir şekilde, çevrendekilerle hesaplaşacaksın. Araştırmalarına ağırlık vermeyi de ihmal etmeyeceksin.

ASLAN: Maddi konuların gündeminde yoğun olduğu bir hafta da yeni gelişmelerin de haberlerini alacaksın. Yaşam alanında düzenleme fikrini uygulayabilirsin.

Cuma günü sana iyi gelecek.

BAŞAK: Haftanın ilk günü gerçekleşecek Yeniay, detaycılığını ortaya çıkaracak.

Soğukkanlılığını koruman gereken bu haftada cumartesi gününe özellikle dikkat etmelisin.

Son dakika haberlerini alabilirsin.

TERAZİ: Hareketli bir hafta seni bekliyor.

Yerinde duramadığın gibi çevreni de hareketlendireceksin. Karşıt burcunda gerçekleşecek Yeniay, senin için birçok fırsatı beraberinde getirecek.

AKREP: Etrafındakileri yönlendirmek, liderlik etmek seni çok yoruyor. Kıskançlıkta aşırıya kaçmamaya özen göstermelisin.

Haftaya Yeniay ile başlayacak olman, birçok konuyu da önüne getirecek.

YAY: Haftanın ilk günleri seni biraz zorlayabilir. Buna rağmen pazartesi günü senin için önemli bir gün olacak. Bu hafta sosyal yönün güçlenirken, kariyerinde de olumlu gelişmeler yaşanabilir.

OĞLAK: Haftanın ilk günü gerçekleşecek olan Yeniay, farklılıkları da beraberinde getirecek.

Haftalık planların değişebilir.

Kendini ihmal etmeyeceğin bu hafta yeni kişiler ile tanışabilirsin.

KOVA: Çalışkanlığının yanına bir de mücadeleci yönün eklenince senin için kusursuza yakın bir hafta olacak. Her şeyi sorgulaman tepki çekebilir. Maddi konular sıkça gündeminde yer bulacak.

BALIK: Alacak verecek konuları gündeminde.

Birikimini değerlendireceksin.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Plüton karesi dünyada pandeminin hızını azaltıyor. Bununla beraber kadınları ve çocukları daha fazla konuşacağımız günleri işaret ediyor. Veliler, okul aile birlikleri ve ana okullar gündemin ana maddesini oluştururken yenilenen müfredatlar herkesi şaşırtabilir.