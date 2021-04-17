SERENAY SARIKAYA

Aşk hayatıyla tekrardan gündeme gelecek güzeller güzeli oyuncu içinde bulunacağı yeni projeleri ile ekranlarda yer alacak. Dijital dünyaya merhaba diyen ünlüler kervanına sevgili Serenay da katılacak. En önemlisi ise son dönemlerde ilişkisi ile gündemde olan Serenay, sosyal medyada eski sevgilisinin dilinden düşmeyecek. Yeni bir aşka yelken açacak olan Sarıkaya, tipik bir Yengeç burcunun özelliğini ortaya koyarak küllerinden yeniden doğacak. 1 Temmuz 1991'li Serenay'ın hem Ay burcu hem de Satürn'ü Kova. Demektir ki Kova Çağı'nda olduğumuzu Serenay'ın sayesinde tekrar hatırlayacağız. En önemlisi ise reyting konusunda eli güçlü olan kanallarından birinde önemli bir projesi söz konusu.



NESLİHAN ATAGÜL

Aslan burcu başarılı oyuncu Neslihan Atagül de kariyer kararlarıyla konuşulacak en iddialı güzellerden bir tanesi. 1992 doğumlu Satürn'ü Kova olan Neslihan, sağlığı ile ilgili konularda yavaş yavaş toparlanırken yeni projelere de imza atacak. Hem ana kanallardan hem de dijital platformlardan gelen önemli proje teklifleri arasında mekik dokuyacak. Satürn döngüsünden geçen güzel oyuncu adını dijital platformlara taşıyan ünlüler kervanına katılanlardan olurken özel hayatı da mercek altına alınabilir. Yeni projesindeki oyunculuğu tam not alırken, aynı zamanda kilolarıyla da magazin gündeminden inmeyebilir.



AFRA SARAÇOĞLU

Aşk hayatı ile iddialı olan güzellerden bir tanesi olan Afra Saraçoğlu yaz-kış demeden çalışacak. İlişkisindeki kıskançlıkları ve sosyal medya dedikoduları onları gündeme getirecek. Sosyal medya hesaplarından bazı sert çıkışlar da yapacağını işaret eden doğum haritasıyla genç ve güzel oyuncu hem takdir hem de eleştiriler alabilir. Devam eden dizilere transfer olma furyasına Afra da ani bir hamleyle katılabilir. Setlerden setlere koşturması ve yoğunluğunun artması bir yana kendi gibi güzel ve başarılı bir oyuncuyla aynı projede yer alabilir.



ASTRO GÜNDEM

Savaş gezegeni şans gezegeniyle iletişim kurarken futbolun yalnızca sahada oynanmadığı sözünü akıllara getiriyor. 1967 doğumlu, Satürn'ü ve burcu Koç olan Ali Koç, gündemi değiştirirken birçok kulüp başkanı ile de karşı karşıya gelecek.