KOÇ ›› Maddi ihtiyaçlarının arttığı bir haftaya adım atıyorsun. Bu hafta Güneş, burç değiştiriyor. Satın almak istediğin gayrimenkul veya araba varsa, bu hafta bunu değerlendirebilirsin.

Beklediğin fırsatlar ayağına gelecek.

BOĞA ›› Hem kariyerindeki hem de duygusal hayatındaki taşlar yerine oturuyor. Hayatına yeni bir sayfa açacağın bir döneme giriş yapıyorsun. Güneş'in burcunda harekete başlayacağı bugün senin için öne çıkacak.

İKIZLER ›› Bu hafta işlerin düzene giriyor. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak isteyeceksin. Cuma günü senin için ön plana çıkarken, Mars'ın burcundaki hareketini göz ardı etmemelisin.

YENGEÇ ›› Bu hafta ağırlıklı harcamaların olurken uzun zamandır beklediğin maddi kazancı sağlayacaksın. Tutukluğu üzerinden atacağın bugünlerde, girişken tavrın dikkat çekebilir. İletişimin kuvvetlenirken, çevrenle uyumun da gözlerden kaçmayacak.

ASLAN ›› Gökyüzünün yoğun gündemi seni etkiliyor.

Kesin gözüyle baktığın konularda geri adım atarken, yeni girişimler için de açık kapı bırakacaksın.

Kariyer ve eğitim konuları bu hafta ön plana çıkıyor.

BAŞAK ›› Evinde yenilikler yapacaksın. Hayatında yenilik rüzgarlarının eseceği bu hafta çarşamba günü senin için ön plana çıkacak.

Kıskançlık konusu da gündemini meşgul edebilir.

TERAZI ›› Yeni hafta yeni umutlar! Kendin ile ilgili önemli kararlar alacaksın. Pazar günü, kararlarının netleştiği bir gün olabilir. Maddi konular hakkında olumlu haberler alabilirsin. Gökyüzü bu hafta senin yanında olacak.

AKREP ›› Ailen ile olan bağların kuvvetleniyor. Yaşadıkların seni çok yıpratmış. Belli bir süre kabuğuna çekilmeyi düşünüyorsun. Çarşamba günü senin için ön planda olurken, geleceğin ile ilgili radikal kararlar alabilirsin. Aile ile ilgili sorunların çözülüyor.

YAY ›› Haftalık planlarını yaparken, gök kubbenin gündemini de düşünmelisin. Bu hafta gökyüzünde çok yoğun bir gündem var. Mantığın ile hareket etmen gereken bir haftada planlarını yeniden şekillendireceksin.

OĞLAK ›› Uzun süredir mücadele içerisinde olduğun konularda artık çözüm vakti. Yaşam alanınla ilgili düzenlemelere gidecek olman, çalışma performansının da artmasına yardım edecek.

KOVA ›› Pazartesi günü toprak burcunda hareket etmeye başlayacak olan Güneş, sorumluluğunu arttırabilir. Yoğun bir tempon olacak. Boş vakitlerini kendine ayırmak isteyeceksin.

BALIK ›› Beklentilerinin karşılık bulacağı bir haftaya merhaba diyorsun. Bu hafta duygularınla hareket edeceksin. Doğru kararlar alabilmen için fevri davranışlardan kaçınmalısın.

Kariyerinde öne çıkacaksın..



ASTRO GÜNDEM

Güneş bir ay boyunca Boğa burcunda olacak. Dünyada borsa konuları önemli bir yer tutarken birçok yatırımcı bakış açısını değiştirmek isteyebilir. Dünyanın birçok ülkesinde yeni ekonomik yapılanmaların içine girilebilir.